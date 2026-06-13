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13 de junio de 2026

PROGRAMA CRECER EN MOVIMIENTO ABRE CUPOS PARA TALLERES GRATUITOS DE TENIS DE MESA Y BÁSQUETBOL EN PUNTA ARENAS

​Niños y niñas de entre 7 y 11 años pueden inscribirse en las actividades deportivas formativas que desarrolla el Instituto Nacional del Deporte durante 2026.

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El programa Crecer en Movimiento del Instituto Nacional del Deporte (IND) de Magallanes informó que mantiene cupos disponibles para sus talleres gratuitos de tenis de mesa y básquetbol, dirigidos a niños y niñas entre 7 y 11 años en Punta Arenas.

Uno de los talleres disponibles corresponde a tenis de mesa, actividad que se desarrolla los lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 horas y los sábados de 18:00 a 19:00 horas en el Centro Elige Vivir Sano, ubicado en calle Uruguay 01560A. La iniciativa busca acercar a los participantes a esta disciplina mediante actividades formativas y recreativas.

Asimismo, el programa ofrece cupos en el taller de básquetbol, que se realiza los martes, miércoles y jueves de 17:00 a 18:00 horas en el Polideportivo 18 de Septiembre, ubicado en Avenida Salvador Allende 0291. Ambas instancias están orientadas al desarrollo de habilidades motrices y a la promoción de hábitos de vida activa.

Las inscripciones deben realizarse de manera presencial en las oficinas de Deporte Formativo del IND, ubicadas en calle Uruguay 01560A. La atención se efectúa de lunes a jueves entre las 08:30 y 12:45 horas, y de 14:30 a 17:00 horas, mientras que los viernes el horario es de 08:30 a 12:45 horas y de 14:30 a 16:00 horas.

El seremi del Deporte de Magallanes, Jacques Roux, destacó que estos talleres entregan espacios de actividad física y aprendizaje deportivo durante la semana, permitiendo a los participantes desarrollar habilidades motoras y fomentar la convivencia a través de la práctica deportiva.


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