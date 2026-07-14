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14 de julio de 2026

CIENTOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES PARTICIPAN DE TALLERES MUNICIPALES DE INVIERNO

Con una amplia oferta gratuita, la iniciativa reúne a participantes de entre 3 y 18 años en actividades deportivas, artísticas y formativas que concluyen este viernes.

TALLERES INFANTILES DE INVIERNO 2026 (10)

Más de 500 niños, niñas y adolescentes participaron en los Talleres de Invierno 2026 organizados por la Unidad de Infancia y Juventud de la Municipalidad de Punta Arenas, iniciativa que durante dos semanas a ofrecido 26 alternativas recreativas y formativas en distintos espacios de la ciudad. El programa, que finaliza este viernes 17 de julio, se desarrolló en la Biblioteca Municipal N°114, el Teatro Municipal José Bohr, el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro y el gimnasio de Edelmag, gracias a la colaboración de la empresa.

Con una convocatoria que completó los 505 cupos disponibles, los talleres estuvieron dirigidos a niños, niñas y adolescentes entre 3 y 18 años, incorporando disciplinas deportivas, artísticas, científicas y de desarrollo personal, con el propósito de fomentar el aprendizaje, la creatividad y la convivencia en un entorno seguro.

Durante una visita a las actividades, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la positiva respuesta de las familias y el crecimiento que ha tenido el programa. "Estamos muy contentos con estos 26 talleres que realizamos durante las vacaciones de invierno. Son dos semanas intensas, donde hemos visto que los niños lo han pasado muy bien en los cuatro espacios donde se desarrollan las actividades: la Biblioteca Municipal 114  , el Centro Cultural, el Teatro Municipal y, gracias al apoyo de Edelmag, también en su gimnasio. Este programa nació el año pasado con 300 cupos y hoy ya contamos con 505, todos ocupados rápidamente. Eso demuestra que fue una muy buena idea y que las familias valoran este tipo de iniciativas".

El jefe comunal agregó que el municipio continuará fortaleciendo este tipo de espacios recreativos durante el verano. "Cada año hemos ido ampliando esta cobertura con excelentes resultados. Quiero agradecer el trabajo de nuestra Unidad de Infancia y Juventud, de los monitores y profesores que hacen posible estos talleres, y también la confianza de los padres. Ya estamos pensando en la programación de verano, porque queremos seguir ofreciendo espacios donde los niños puedan aprender, compartir, hacer nuevos amigos y disfrutar de sus vacaciones en un ambiente seguro y entretenido".- 

Uno de los talleres visitados fue "Exploradores con Sentido", donde los participantes desarrollan actividades sensoriales y artísticas. La psicopedagoga y monitora Camila Fonseca explicó que "trabajamos con cerca de 15 niños de entre 6 y 10 años en un cubo inmersivo donde utilizamos la fluorescencia y la luz para estimular sus sentidos. A través de distintas actividades manuales, los niños exploran, crean y luego exhiben sus trabajos dentro del cubo, una experiencia que disfrutan muchísimo".

Los propios participantes también destacaron la experiencia. Emanuel Vásquez, del taller Polideportivo Kids, comentó que "hacemos ejercicios, parkour y distintos juegos que nos ayudan a movernos y a mantenernos activos. Es muy entretenido y además es bueno para nuestra salud". Por su parte, Cristóbal Gómez valoró el ambiente que se genera entre quienes asisten a las actividades. "He aprendido que, aunque ya tenga amigos, siempre puedo hacer nuevos. Lo que más me gusta es que hacemos muchas actividades distintas, practicamos parkour, jugamos y nos divertimos mucho con todos".

Los Talleres de Invierno 2026 tienen como objetivo promover el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes mediante actividades gratuitas vinculadas al deporte, el arte, las ciencias y la recreación; consolidándose como una de las principales iniciativas municipales para el uso positivo del tiempo libre durante las vacaciones escolares.

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NIÑOS Y ADOLESCENTES DE FAMILIAS DE ACOGIDA RECIBEN IMPLEMENTOS PARA FOMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA EN MAGALLANES

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