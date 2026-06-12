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12 de junio de 2026

DIPUTADA MORALES PIDE A DELEGADA PRESIDENCIAL MESA CONTRA DELITOS A LA INFANCIA Y USO DEL CESFAM 18 PROVISORIO PARA SALUD MENTAL

La legisladora Javiera Morales sostuvo una reunión protocolar con la delegada presidencial regional de Magallanes, Ericka Farías, instancia en la que abordaron los principales desafíos de la región y la continuidad de diversas iniciativas impulsadas durante los últimos años.

diputadadppmagallanes

​Tras el encuentro, la parlamentaria valoró la disposición del nuevo gobierno para dar continuidad a gran parte de los proyectos impulsados en el gobierno anterior, enfatizando que los cambios de autoridades no deben significar retrocesos en materias prioritarias para la región.

 
“Cuando un proyecto es bueno para la región, hay que continuarlo venga de donde venga. Este gobierno publicó hace una semana la Cuenta Pública para Magallanes y allí reconocen gran parte de los avances del Gobierno anterior, como el aumento de presupuesto en seguridad, el Pedze, el bono compensatorio para trabajadores de Empart, el Plan de Emergencia Habitacional, el APS universal, la mesa regional de cuidadoras, entre otros.

Además, se comprometió continuar con propuestas del gobierno anterior como la implementación de buses eléctricos en Punta Arenas y de nuevos buses en Puerto Natales, materializar el Convenio de programación en materia educacional y avanzar en infraestructura de atención de mujeres víctimas de violencia”, señaló Morales.

Durante la reunión, la diputada también planteó la necesidad de fortalecer las acciones destinadas a prevenir y perseguir los delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes, solicitando que esta problemática tenga una prioridad similar o incluso superior a la que hoy existe para combatir el abigeato.

“Le planteé a la delegada que necesitamos una mesa de coordinación para enfrentar los delitos contra la infancia. Así como se ha priorizado el robo de ganado con la mesa de abigeato, me parece al menos igual o más importante hacer lo mismo con los delitos que afectan a los niños y niñas. Si se están destinando recursos, mesas de trabajo y coordinación interinstitucional para enfrentar el abigeato, debemos tener el mismo compromiso cuando se trata de proteger a la infancia. Ahí tiene que estar puesta nuestra principal preocupación”, afirmó.

Otro de los temas abordados fue el futuro de las dependencias que actualmente utiliza el CESFAM 18 de Septiembre. La parlamentaria propuso que, una vez concretado el traslado a las nuevas instalaciones, el recinto pueda ser destinado a la atención de salud mental, sobre todo juvenil, una de las áreas donde existe mayor demanda en la comuna.

“Tenemos una crisis de salud mental que afecta especialmente a jóvenes, adultos mayores y muchas familias de nuestra región. Por eso le propuse a la delegada que las actuales instalaciones del CESFAM 18 de Septiembre puedan convertirse en un espacio dedicado a la atención de salud mental, especialmente para jóvenes. Sería una manera concreta de aprovechar infraestructura existente para responder a una necesidad urgente que hoy tiene nuestra comunidad, sobre todo ante los casos de violencia escolar que solo aumentan”, sostuvo.

La reunión permitió establecer una agenda de trabajo para dar seguimiento a estas materias y a otros proyectos relevantes para el desarrollo de la región de Magallanes.

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES EMPLAZA AL GOBIERNO POR RECORTES EN SALUD Y POR COBROS ASOCIADOS AL CAE

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