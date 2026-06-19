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19 de junio de 2026

OBSERVATORIO DEL CÁNCER: MAGALLANES LIDERA EL RANKING NACIONAL DE CASOS Y MORTALIDAD DE CÁNCER DE MAMA

Ante estos datos, la parlamentaria Javiera Morales, que actualmente enfrenta un cáncer de mama, instó a las mujeres a realizar controles preventivos y consultar oportunamente ante cualquier señal de alerta.

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​La diputada Javiera Morales realizó un llamado a fortalecer la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer de mama, luego de conocer el estudio del Observatorio del Cáncer que posiciona a la región como la de mayor incidencia de esta enfermedad en todo el país, y con mayor tasa de mortalidad.

La parlamentaria abordó el tema a partir de su propia experiencia enfrentando un cáncer de mama, destacando la importancia del autocuidado y de los controles médicos periódicos para detectar la enfermedad en etapas tempranas.

"Quiero aprovechar mi experiencia para recordarles a las mujeres de Magallanes la importancia de conocer nuestro cuerpo, realizar el autoexamen mamario y acudir a los controles preventivos. La detección temprana puede marcar una diferencia fundamental en el tratamiento y la recuperación", señaló.

Los datos del “Atlas del Cáncer en Chile” del Observatorio del Cáncer muestran una realidad preocupante: Magallanes presenta la tasa más alta de cáncer de mama a nivel nacional y también encabeza las cifras de mortalidad por esta enfermedad, lo que la sitúa como una de las regiones con mayor urgencia en materia oncológica.

Los datos reflejan además una situación compleja en materia oncológica para la región. Magallanes ocupa el segundo lugar nacional en incidencia de cáncer de pulmón y páncreas, además de registrar la mayor tasa de retrasos en prestaciones GES oncológicas del país.

Para la legisladora estas cifras refuerzan la necesidad de avanzar tanto en prevención como en acceso oportuno a la atención de salud. "Las estadísticas muestran que esta es una realidad que golpea con fuerza a nuestra región. Por eso es tan importante que las mujeres no posterguen sus controles, se realicen mamografías cuando corresponda y consulten ante cualquier cambio o síntoma que les genere preocupación", indicó.

Por último, indicó que “tenemos que hablar más de cáncer, perder el miedo a consultar y promover activamente la prevención. Si mi experiencia puede servir para que una mujer se haga un examen a tiempo, entonces vale la pena compartirla".

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