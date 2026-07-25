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25 de julio de 2026

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS Y ENAP FORTALECEN AGENDA DE TRABAJO PARA IMPULSAR PROYECTOS CONJUNTOS

​El alcalde Claudio Radonich se reunió con el presidente del directorio y el gerente general de ENAP para abordar iniciativas de vinculación con la comunidad, proyectos de inversión y desafíos para la empresa en Magallanes.

REUNIÓN CON ENAP (3)

La Municipalidad de Punta Arenas y la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) sostuvieron una reunión de trabajo para fortalecer la coordinación entre ambas instituciones y avanzar en una agenda de colaboración orientada al desarrollo de proyectos para la comuna y la Región de Magallanes. En el encuentro participaron el alcalde Claudio Radonich, el presidente del directorio de ENAP, Cristián Muga, y el gerente general de la empresa, Julio Friedmann.

Durante la reunión se abordaron iniciativas de vinculación con la comunidad, futuros proyectos de inversión y distintos desafíos que enfrenta la empresa en la región. El alcalde Radonich destacó la importancia de profundizar el trabajo conjunto, especialmente en áreas como la cultura y el deporte, además de manifestar la disposición del municipio para colaborar frente a situaciones que afecten la continuidad de las operaciones de la estatal.

Por su parte, el gerente general de ENAP, Julio Friedmann, valoró la instancia de diálogo con la autoridad comunal, señalando que permitió compartir el trabajo que la empresa desarrolla en Magallanes y recoger las inquietudes del municipio. Asimismo, indicó que la reunión permitió identificar oportunidades de colaboración que serán parte de una agenda de trabajo entre ambas instituciones.

En tanto, el presidente del directorio de ENAP, Cristián Muga, reafirmó el compromiso de la empresa con el desarrollo de la región e informó que actualmente se ejecuta un plan de inversiones que considera nuevas exploraciones de gas en Tierra del Fuego y el desarrollo de iniciativas vinculadas al hidrógeno verde. Al término del encuentro, ambas partes coincidieron en mantener una coordinación permanente para impulsar proyectos de interés para Punta Arenas y Magallanes.

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