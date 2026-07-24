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24 de julio de 2026

POTENCIAN MESA REGIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO COMO MECANISMO DE REINSERCIÓN SOCIAL

Este referente de coordinación interinstitucional busca promover oportunidades de capacitación, empleabilidad e inserción laboral de personas privadas de libertad, sujetas a penas sustitutivas o que hayan egresado del sistema penitenciario.

MESA REGIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

La empleabilidad no sólo una de las principales preocupaciones del gobierno, sino que también es un componente fundamental de la reinserción social de las personas usuarias del sistema penitenciario. De ahí la reciente activación durante este mes de la Mesa Regional de Capacitación y Empleo, instancia público-privada que lideró el secretario regional ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré.

Este referente de coordinación interinstitucional busca promover oportunidades de capacitación, empleabilidad e inserción laboral de personas privadas de libertad, sujetas a penas sustitutivas o que hayan egresado del sistema penitenciario. Al respecto, el seremi de Justicia y DD.HH., Cristóbal Fernández, remarcó la necesidad de contribuir a la reinserción laboral de estas personas y a la disminución de la reincidencia delictiva, en concordancia con los lineamientos impulsados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En aras de consolidar un vínculo de mayor alcance, la Mesa Regional de Capacitación y Empleo convocó a la Cámara Chilena de la Construcción, que se suma a la colaboración permanente de la cartera de Trabajo y Previsión Social, con el aporte específico de Gendarmería de Chile. Se espera ampliar el vínculo a otras instituciones con las que se ha venido trabajando en años anteriores como la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), así como también abrirse a más actores privados que quieran sumarse.

Además de inculcar el valor del trabajo, la autoridad regional señaló que la reinserción es sinónimo de seguridad: “una persona reinsertada se traduce en menos delitos en las calles y en la generación de bienestar, servicios y bienes para la comunidad. Y la idea de la mesa es invitar a actores públicos y también del mundo privado, empleadores, ver sus necesidades y la demanda de puestos de trabajo existentes, si faltan personas calificadas en eso, para generar un círculo virtuoso. Esto, de manera de generar capacitaciones en ese sentido, sabiendo de antemano la necesidad de las empresas, y si las personas se califican en esas áreas específicas van a ser rápidamente absorbidas por el mercado laboral”.

Desde su cartera, José Miguel Salas, seremi del Trabajo y Previsión Social, valoró la conformación de esta instancia de coordinación público-privada, “porque la reinserción social también se construye generando oportunidades concretas de capacitación, acceso al empleo y desarrollo de competencias laborales". Al respecto, remarcó que este trabajo interinstitucional permitirá “avanzar en una oferta pertinente para personas privadas de libertad, favoreciendo procesos de reinserción efectivos que benefician tanto a las personas como a la seguridad y el desarrollo de nuestra región. Estamos convencidos de que el acceso a un empleo formal es una de las herramientas más eficaces para reducir la reincidencia y promover una reinserción social y laboral sostenible".

De cara al trabajo que esperan consolidar, en su primera reunión la Mesa de Capacitación y Empleo Principales se abocó a detectar distintas necesidades de capacitación apuntando además a extender dicha oferta a provincias, así como identificar aquellos sectores productivos con mayor demanda de trabajadores. Este esfuerzo apunta también a reconocer las principales barreras para ampliar oportunidades laborales y las actuales oportunidades para fortalecer y desarrollar gestiones de vinculación público-privada mediante distintas herramientas.

Dentro de su plan de trabajo para el presente año, el seremi Fernández manifestó también el interés que se pueda certificar las competencias laborales de las personas a través del sistema de Chile Valora, e incorporar a otros actores como el Centro de Formación Técnica (CFT) de Magallanes y a otras grandes entidades del sector privado. Todo ello, de la mano con llegar a identificar brechas, riesgos y oportunidades de mejora y tener una mejor aproximación de la oferta programática vigente para su población objetivo, “de manera de poder integrar su labor con la que desarrollan otras mesas de trabajo, como la de Educación en Reinserción, cuyos esfuerzos van en el mismo sentido”.

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