CORPORACIÓN MUNICIPAL MODERNIZA EQUIPAMIENTO DE CESFAM JUAN DAMIANOVIC CON NUEVOS COMPUTADORES

Como parte del proceso de modernización de la Atención Primaria de Salud, la Corporación Municipal de Punta Arenas entregó una nueva partida de computadores al Cesfam Dr. Juan Damianovic, iniciativa que permitirá renovar el equipamiento informático utilizado por funcionarios y mejorar la respuesta de los sistemas clínicos y administrativos del establecimiento. La inversión supera los $29 millones y considera, en esta primera etapa, la incorporación de 43 equipos de última generación que reemplazan computadores con cerca de 12 años de antigüedad. El proceso continuará durante los próximos meses con una segunda etapa que sumará 12 equipos adicionales, completando un total de 55 computadores renovados en este centro de salud.

La renovación forma parte de un plan que se está ejecutando en todos los Cesfam administrados por la Corporación Municipal de Punta Arenas, con el objetivo de contar con equipamiento estandarizado que permita mejorar el acceso a las fichas clínicas electrónicas, agilizar los registros médicos y optimizar el funcionamiento de las distintas plataformas utilizadas diariamente por los equipos de salud. Los nuevos computadores incorporan cámaras integradas para teleconsultas, mayor capacidad de procesamiento, mejor conectividad y un sistema operativo actualizado, facilitando una atención más eficiente para los cerca de 27.700 usuarios inscritos en el Cesfam Juan Damianovic.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que esta inversión permitirá modernizar una herramienta esencial para el funcionamiento de la red de atención primaria. "Hoy toda la información clínica está contenida en los computadores, por eso era fundamental reemplazar equipos que ya tenían más de diez años de uso. Con esta renovación incorporamos tecnología mucho más rápida y eficiente, lo que facilitará el trabajo de los funcionarios y permitirá entregar una atención más ágil a los usuarios. La ficha clínica podrá consultarse de manera más expedita en cualquiera de nuestros Cesfam, fortaleciendo un sistema que busca ser más seguro y eficiente. En esta primera etapa estamos entregando 43 computadores en este establecimiento, con una inversión superior a los $29 millones financiada con recursos municipales, y durante septiembre completaremos l a renovación. Este mismo proceso ya se ha desarrollado en otros centros de salud y continuará hasta modernizar completamente el equipamiento computacional de la red".

El jefe del Área de Salud de la Corporación Municipal de Punta Arenas, Víctor Fuentes, explicó que la renovación responde a un plan de modernización integral de la atención primaria. "Este era un proyecto que queríamos concretar hace tiempo, porque gran parte de los equipos computacionales de nuestros centros de salud tenía alrededor de doce años de antigüedad. Hemos iniciado este proceso por etapas, comenzando con distintos Cesfam de la comuna, y nuestro objetivo no solo es renovar los computadores, sino también avanzar en infraestructura, mobiliario y mejores condiciones de trabajo para los equipos de salud. Gracias a una administración responsable de los recursos hemos podido ejecutar estas inversiones, que finalmente se traducen en una mejor atención para los vecinos, ya que los nuevos equipos permiten trabajar con mayor rapidez y estabilidad".

Por su parte, la directora del Cesfam Juan Damianovic, Marioly Troncoso, señaló que el nuevo equipamiento permitirá responder de mejor manera a las exigencias tecnológicas que hoy demanda la atención clínica. "Actualmente contamos con cerca de 150 funcionarios y atendemos a más de 28 mil personas inscritas. Las plataformas clínicas han evolucionado considerablemente durante los últimos años y los computadores que utilizábamos ya no respondían a esos requerimientos. Los nuevos equipos ofrecen mayor velocidad, capacidad y rendimiento para trabajar con sistemas de imágenes, interconsultas, registros GES y otras plataformas fundamentales para la atención. Esto permitirá optimizar los procesos administrativos y clínicos, beneficiando tanto a nuestros funcionarios como a los usuarios del establecimiento".