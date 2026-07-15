MUNICIPIO AMPLÍA TERCERA ETAPA DEL NUEVO PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUNTA ARENAS

La Municipalidad de Punta Arenas anunció este miércoles la ampliación por 30 días del plazo para la actualización del Plan Regulador Comunal, en acuerdo con la consultora URBE Diseño y Gestión Urbana Ltda. La decisión responde a una estrategia planificada para fortalecer la revisión técnica del anteproyecto, resguardando la seguridad jurídica, la rigurosidad técnica y la calidad final del instrumento.





Actualmente, y tras más de un año de trabajo, el proceso se encuentra en la etapa de elaboración del anteproyecto, una instancia clave en la que comienzan a definirse las futuras reglas del desarrollo urbano de Punta Arenas.

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El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que la actualización del Plan Regulador es uno de los proyectos más relevantes para el desarrollo de la comuna y recordó que el instrumento vigente ha evidenciado importantes limitaciones desde sus inicios. "Hoy estamos pagando las consecuencias de un plano que quedó fuera de la realidad hace bastante tiempo, desde que se publicó. Es por eso que hemos solicitado generar una ampliación de plazo, ¿con qué motivo? Ya estamos con un tercio bien avanzado, pero queremos revisarlo con calma, pero en cuatro mesas más acotadas", señaló.

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La primera mesa estará integrada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), el Gobierno Regional y los principales servicios públicos vinculados al desarrollo territorial. La segunda convocará a juntas de vecinos y organizaciones comunitarias para informar los avances del proceso y abordar materias sensibles como las densidades, las alturas y la planificación de los barrios. La tercera reunirá a las empresas proveedoras de servicios básicos para coordinar el crecimiento urbano con la infraestructura sanitaria, eléctrica, de gas y agua potable. Finalmente, la cuarta incorporará a representantes de los sectores productivos, entre ellos la Cámara Chilena de la Construcción, el Colegio de Arquitectos y organizaciones empresariales.

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La asesora urbana del municipio, Ángela Salazar, destacó que el anteproyecto constituye la etapa técnicamente más importante del proceso. "Es la etapa más importante porque aquí ya vemos la planimetría, las alturas, las densidades y se presentan estudios fundamentales, como los de riesgo y movilidad. Es una etapa con mucho material técnico que debe ser revisado junto con los servicios públicos y el equipo municipal", explicó.

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En la misma línea, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, afirmó que la extensión permitirá enfrentar las etapas finales del proceso con mayores garantías técnicas. "Ahora viene una etapa en la que debemos revisar con mayor profundidad una serie de estudios. Este tiempo adicional nos permitirá realizar los ajustes necesarios y avanzar hacia la recta final con un Plan Regulador que refleje las necesidades que tendrá Punta Arenas durante los próximos años", indicó.

Entre las materias que serán analizadas se encuentran la planimetría oficial del anteproyecto, la distribución de los usos de suelo, la delimitación de áreas de riesgo, la conectividad vial, la proyección de áreas verdes, la definición de los límites urbanos, los estudios de movilidad, la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y la regulación específica para sectores estratégicos como Agua Fresca y Cabo Negro.

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Con esta ampliación, la Municipalidad de Punta Arenas busca fortalecer la respuesta técnica sobre el trabajo desarrollado, minimizando futuras observaciones de los organismos revisores y asegurando que el nuevo Plan Regulador entregue una planificación moderna, segura y representativa para el crecimiento ordenado de la comuna.