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12 de julio de 2026

CARRO DE BOMBEROS FUE APEDREADO DURANTE INCENDIO EN LA TOMA LAUTARO

​De manera preliminar, se informó que un carro de la Tercera Compañía "Bomba Alemana" fue apedreado mientras respondía a una emergencia registrada la tarde de este domingo.

carro de bomberos

De acuerdo con información preliminar, un carro de la Tercera Compañía de Bomberos "Bomba Alemana" fue atacado con piedras mientras concurría a un incendio registrado la tarde de este domingo en el sector de la Toma Lautaro, en Punta Arenas.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente si el ataque dejó personas lesionadas o daños en el vehículo de emergencia. Tampoco se han entregado antecedentes sobre posibles detenidos o las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Se espera que durante las próximas horas Bomberos o las autoridades entreguen mayores antecedentes sobre lo ocurrido y las eventuales acciones que se adoptarán tras este incidente.


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DÍA NACIONAL DEL BOMBERO: RECONOCIMIENTO A QUIENES SIRVEN VOLUNTARIAMENTE EN EL EXTREMO AUSTRAL

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