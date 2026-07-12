12 de julio de 2026
CARRO DE BOMBEROS FUE APEDREADO DURANTE INCENDIO EN LA TOMA LAUTARO
De manera preliminar, se informó que un carro de la Tercera Compañía "Bomba Alemana" fue apedreado mientras respondía a una emergencia registrada la tarde de este domingo.
De acuerdo con información preliminar, un carro de la Tercera Compañía de Bomberos "Bomba Alemana" fue atacado con piedras mientras concurría a un incendio registrado la tarde de este domingo en el sector de la Toma Lautaro, en Punta Arenas.
Hasta el momento no se ha informado oficialmente si el ataque dejó personas lesionadas o daños en el vehículo de emergencia. Tampoco se han entregado antecedentes sobre posibles detenidos o las circunstancias en que ocurrieron los hechos.
Se espera que durante las próximas horas Bomberos o las autoridades entreguen mayores antecedentes sobre lo ocurrido y las eventuales acciones que se adoptarán tras este incidente.
SENADOR KARIM BIANCHI SOLICITA TRANSPARENTAR UTILIDADES DE LA CONCESIONARIA ANTES DE LA NUEVA LICITACIÓN DE ZONA FRANCA
El parlamentario pidió conocer las utilidades de la actual empresa administradora y solicitó que las bases de la futura concesión sean revisadas por la Comisión de Zonas Extremas del Senado.
El parlamentario pidió conocer las utilidades de la actual empresa administradora y solicitó que las bases de la futura concesión sean revisadas por la Comisión de Zonas Extremas del Senado.