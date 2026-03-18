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18 de marzo de 2026

ENCUENTRAN A ADULTO MAYOR MUERTO AL INTERIOR DE SU DEPARTAMENTO EN PUNTA ARENAS: DATA ES DE 2 SEMANAS

​El capitán Alberto Muñoz, jefe del Labocar, dijo que el cuerpo “llevaba aproximadamente, de acuerdo a las pericias, entre una semana y media y dos semanas en dicho lugar“.

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Una triste escena quedó al descubierto la tarde de este lunes en el conjunto habitacional Pioneros VI en Punta Arenas, región de Magallanes. Residentes del sector, preocupados al no ver a su vecino durante varios días y alertados por un hedor persistente que emanaba desde uno de los departamentos del quinto piso, solicitaron la presencia de Carabineros.

Ante la nula respuesta desde el interior del inmueble, se requirió el apoyo de la Cuarta Compañía de Bomberos “Bomba Croata”, cuyos voluntarios realizaron una entrada forzada para permitir el ingreso del personal policial.

Una vez dentro, se confirmó el hallazgo de Ariel Mancilla Levicoy, de 63 años, cuyo cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición.

Por orden de la Fiscalía, el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) se constituyó en el sitio del suceso para realizar las diligencias científicas.

El capitán Alberto Muñoz, jefe del Labocar, dijo que el cuerpo “llevaba aproximadamente, de acuerdo a las pericias, entre una semana y media y dos semanas en dicho lugar“.

“Se realizaron las diligencias junto a nuestro asesor médico criminalístico y se descartaría preliminarmente la participación de terceras personas”, añadió.

Aunque la tesis principal apunta a un fallecimiento por causas naturales vinculado a problemas médicos preexistentes, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal (SML) para la autopsia de rigor que confirme científicamente el origen del deceso.

Fuente: biobiochile.cl 



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MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ENTREGÓ INSUMOS A 125 CLUBES DE ADULTOS MAYORES

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