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9 de abril de 2026

MUNICIPALIDAD Y FUNDACION DERECHOS MAYORES CONVOCAN A CAMINATA POR EL BUEN TRATO EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE LAS BUENAS ACCIONES

​La actividad se realizará este sábado 12 de abril en la costanera de Punta Arenas e incluirá un reconocimiento de Patrimonio Histórico Vivo a una persona ilustre de la región.

Invitacion Caminata

La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, junto a la Fundación Derechos Mayores, convocan a la comunidad a participar en la Caminata por el Buen Trato a las Personas Mayores, que se realizará este sábado 12 de abril a las 11:00 horas en las letras de Punta Arenas, en la costanera de la ciudad.

La iniciativa se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de las Buenas Acciones, y busca visibilizar la importancia del buen trato, promover la inclusión social de las personas mayores y enfrentar el edadismo, entendido como las formas de discriminación, prejuicio y exclusión basadas en la edad.

"El edadismo sigue siendo una de las formas de discriminación más normalizadas en nuestra sociedad. Combatirlo implica dejar de ver a las personas mayores como sujetos pasivos y reconocerlas como actores activos, con experiencia, capacidades y un rol fundamental en la construcción de comunidad", señaló Michel Toledo Ortiz, presidente de la Fundación Derechos Mayores.

Como parte de la jornada, se realizará además un reconocimiento en el marco de la iniciativa Patrimonio Histórico Vivo, mediante el cual se destacará a una persona ilustre de la región por su contribución a la memoria, identidad y desarrollo comunitario.

La caminata será una actividad abierta a toda la comunidad, de carácter intergeneracional, e incluirá un recorrido accesible por la costanera, junto con un acto simbólico de compromiso por el buen trato, la inclusión y el respeto hacia las personas mayores.

Asimismo, la iniciativa se vincula con los lineamientos de la Década del Envejecimiento Saludable impulsada por la Organización Mundial de la Salud, articulándose con el programa Envejecimiento Activo y Poderoso de la Fundación Derechos Mayores, que promueve la autonomía, participación y bienestar de las personas mayores, fortaleciendo su rol como sujetos activos en la sociedad y contribuyendo a la construcción de entornos más inclusivos y respetuosos.

"Promover el buen trato también es generar espacios reales de participación y bienestar. Las personas mayores no solo deben ser consideradas en las políticas públicas, sino también en la vida cotidiana, en el deporte, en la comunidad y en todos los espacios donde se construye sociedad", señaló Christian Vergara.

Llamado a la comunidad

Las entidades convocantes invitan especialmente a familias, colegios, clubes deportivos y organizaciones sociales, así como a toda la comunidad, a ser parte de esta actividad.

Se invita además a las y los participantes a asistir con carteles y mensajes que promuevan el buen trato, contribuyendo a visibilizar de manera activa el compromiso con el respeto, la inclusión y la dignidad de las personas mayores.

Detalles de la actividad

Fecha: sábado 12 de abril

Hora: 11:00 horas

Lugar: Letras de Punta Arenas, Costanera del Estrecho.

Convocan: Municipalidad de Punta Arenas y Fundación Derechos Mayores




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