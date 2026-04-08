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8 de abril de 2026

COMENZARON LOS TALLERES MUNICIPALES DE LA OFICINA DE LA MUJER

La iniciativa contempla 15 talleres gratuitos dirigidos a mujeres mayores de 18 años en distintos puntos de la ciudad.

OM 4
Con una variada oferta en áreas como empleabilidad, artesanías, estética y recreación, la Municipalidad de Punta Arenas dio inicio a los talleres de la Oficina de la Mujer correspondientes al primer semestre de 2026, instancia que busca promover el aprendizaje, la autonomía y la vinculación entre mujeres de distintas edades.

Entre los talleres que se están ejecutando destacan costura creativa, creación de amigurumis, telar, relatos en tela, arteterapia, cerámica, quiromasaje, maquillaje, repostería, yoga, pilates y cuencoterapia.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el impacto de esta oferta programática, señalando que "son cursos de primera calidad, con temas que van desde algo más común, como el yoga, que ya utilizamos de forma permanente, hasta cursos nuevos. Sobre todo, hemos escuchado a nuestras vecinas, quienes nos piden ciertos talleres. Esto es una gran excusa para aprender, pero también para compartir con más mujeres".

Asimismo, subrayó que los talleres se repetirán durante el segundo semestre: "Hay que recordar que son semestrales, y para el segundo semestre esperamos contar con cerca de 15 talleres nuevos, y así poder ofrecer cupos a quienes no pudieron inscribirse porque estaban completos".

Desde uno de los talleres, Vania Ampuero, encargada del curso de reparación y ajustes de ropa, explicó que las participantes aprenderán desde lo más básico: "Van a comenzar desde cero, comprendiendo conceptos y diferencias clave, para luego pasar a la práctica con máquina de coser o costura a mano. La idea es que puedan darle una segunda vida a sus prendas".

Asimismo, Ampuero destacó que el taller contempla doce sesiones y culmina con un proyecto final, donde las alumnas aplican lo aprendido. "La meta es que puedan desenvolverse de manera autónoma y replicar estos conocimientos en sus hogares".

Por su parte, Verónica Kuhlmann, participante del taller, valoró la instancia como una oportunidad de crecimiento personal: "Estoy feliz. Siempre he tenido un lado artístico, pero la costura era un desafío pendiente. Me entusiasma aprender cosas nuevas y poder complementar con otras disciplinas".

En total, la oferta de talleres de la municipalidad alcanza más de 3.500 cupos gratuitos en áreas como deporte, cultura, mujer y arte, entre otras.
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