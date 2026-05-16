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16 de mayo de 2026

MOP INICIÓ OPERACIÓN INVERNAL 2026 EN MAGALLANES PARA RESGUARDAR CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD HÍDRICA

​El plan contempla despliegue regional de maquinaria, monitoreo hidrometeorológico y control de puntos críticos entre mayo y septiembre.

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El Ministerio de Obras Públicas presentó la “Operación MOP Invernal 2026” en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, iniciativa que busca enfrentar de manera anticipada los efectos de la temporada invernal mediante acciones coordinadas de la Dirección de Vialidad, la Dirección General de Aguas (DGA) y la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH).

El lanzamiento del plan contó con la participación del seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic; el seremi de Gobierno, Ángel Roa; además de directores regionales y funcionarios de las distintas reparticiones del MOP. La estrategia se ejecutará entre mayo y septiembre y contempla labores destinadas a resguardar la conectividad, prevenir riesgos asociados a crecidas e inundaciones y mantener operativa la infraestructura crítica de la región.

A través de la Dirección de Vialidad, el plan considera despliegue permanente de cuadrillas y maquinaria en las cuatro provincias de Magallanes, incluyendo despeje de nieve, aplicación de sal y antihielo, reforzamiento de señalización preventiva y atención de emergencias derivadas de derrumbes o crecidas de cauces. Entre las rutas priorizadas figuran la Ruta 9 Norte y Sur, la Ruta 255-CH y los accesos al aeropuerto.

En paralelo, la Dirección General de Aguas mantendrá monitoreo hidrometeorológico permanente mediante estaciones fluviométricas, meteorológicas y de nieve, entregando información en tiempo real sobre precipitaciones, caudales y acumulación de nieve para apoyar la activación de alertas tempranas y la toma de decisiones frente a eventuales emergencias.

Por su parte, la Dirección de Obras Hidráulicas centrará su trabajo en el seguimiento de sistemas de aguas lluvias y cauces urbanos en sectores vulnerables a anegamientos, incluyendo monitoreo en el Río Las Minas y otros puntos de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Cabo de Hornos. Desde el Gobierno señalaron que el despliegue busca reforzar la seguridad vial, hídrica y urbana durante el invierno en beneficio de la comunidad regional.


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