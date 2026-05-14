DENUNCIA CIUDADANA Y CÁMARAS MUNICIPALES PERMITIERON LA DETENCIÓN DE SUJETO CON ARMA BLANCA

Un sujeto que portaba un arma blanca y amenazaba a peatones en calle Errázuriz fue detenido por inspectores de Seguridad Pública la noche del martes, tras un operativo coordinado a partir de una denuncia ciudadana y el monitoreo de cámaras de televigilancia.





Cerca de las 22:00 horas, personal de Seguridad Pública desplegó un operativo en calle Errázuriz luego de recibir una denuncia a través de la línea 800, que alertaba sobre un individuo armado intimidando a transeúntes del sector.

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Según explicó Karen Rendoll, profesional de Seguridad Pública, el sujeto fue monitoreado mediante las cámaras municipales, lo que permitió identificarlo rápidamente. "Nuestros dispositivos se trasladaron al lugar, identificando a la persona gracias a sus vestimentas. Al momento de fiscalizarlo, exhibió el arma blanca y la entregó voluntariamente a los inspectores. Justo en ese instante, cuando el individuo ya estaba siendo fiscalizado, se acercó una persona desde un vehículo para colaborar como testigo del caso, ya que había presenciado cómo el sujeto amedrentaba a transeúntes del sector", señaló Rendoll.

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Desde Seguridad Pública destacaron la importancia de las cámaras de vigilancia para este tipo de procedimientos, tanto en labores preventivas como en la obtención de medios probatorios. En ese contexto, Rendoll indicó que aún se encuentra pendiente una respuesta respecto a las 15 cámaras inhabilitadas debido a inconvenientes ocurridos durante el gobierno anterior entre el proveedor del servicio y la Subsecretaría de Prevención del Delito.

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Asimismo, la profesional informó que el detenido registra 19 causas anteriores y agregó que, tras ser retenido por inspectores municipales, fue esposado y entregado inmediatamente a Carabineros.

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Finalmente, desde el municipio manifestaron preocupación por el aumento de este tipo de hechos. "Solo en mayo, al día 13, llevamos cinco detenidos, cuatro de ellos por porte de arma blanca. Durante abril tuvimos siete detenidos, seis por porte de arma blanca. Esto se está haciendo cada vez más reiterativo", advirtió Rendoll.