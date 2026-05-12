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12 de mayo de 2026

DEBATE POR SLEP DIVIDE A MUNICIPIOS: ALGUNOS ALCALDES PIDEN FRENAR TRASPASOS Y OTROS RESPALDAN MODELO

La eventual pausa en el traspaso de colegios municipales a los Servicios Locales de Educación Pública, los llamados SLEP, abrió un nuevo debate sobre el futuro de la educación pública en Chile.

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Opiniones divididas generó la idea del gobierno de frenar el traspaso de colegios municipales a los Servicios Locales de Educación. Algunos alcaldes aseguran que los SLEP no tienen la misma capacidad de gestión que tenían las corporaciones municipales y advierten un deterioro de la educación pública.

Gobierno evalúa frenar traspaso de colegios a Slep

La eventual pausa en el traspaso de colegios municipales a los Servicios Locales de Educación Pública, los llamados SLEP, abrió un nuevo debate sobre el futuro de la educación pública en Chile.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, reconoció que el gobierno está evaluando frenar temporalmente algunos traspasos para revisar cambios al sistema.

Actualmente, por ley, los colegios municipales deben pasar gradualmente a la administración de los Servicios Locales de Educación Pública.

Ya ocurrió, por ejemplo, con establecimientos emblemáticos como el Liceo 1, el Instituto Nacional y el Liceo de Aplicación. Sin embargo, desde distintos municipios han surgido críticas al modelo.

Opiniones divididas de alcaldes

Algunos alcaldes aseguran que los SLEP no tienen la misma capacidad de gestión que tenían las corporaciones municipales y advierten un deterioro de la educación pública. En esa línea, no son pocas las comunas que buscan evitar el traspaso.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, manifestó su rechazo a este traspaso a menos de 100 días que quedan para que los colegios entren a este sistema.

A la ministra le rogamos a esta altura que ingrese lo antes posible la ley, para que la suspensión ocurra y no sea tarde para Ñuñoa y sus estudiantes. Que nunca más se experimente con los buenos estudiantes de Chile, a ellos hay que potenciarlos”.

El alcalde, además, destacó que, entre los colegios de la comuna, 5 de ellos corresponden al 20% de los mejores colegios públicos.

Pero la mirada no es igual en todos los municipios. En comunas con menos recursos, algunos municipios ven con mejores ojos el sistema SLEP, principalmente porque permite acceder a mayor financiamiento y apoyo estatal para educación.

Así lo explicó la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino:

“Hoy los SLEP están avanzando y lo que hay que hacer es fortalecerlos, sacarlos adelante. Creo que no es la solución pausar, sino mirar cada realidad”.

La discusión toma fuerza. El presidente José Antonio Kast ya había planteado revisar el modelo y ahora el propio Mineduc reconoce que estudia postergar algunos procesos.

Por ahora, el gobierno insiste en que no se trata de eliminar los SLEP, sino de evaluar ajustes antes de continuar con nuevos traspasos.

Fuente: biobiochile.cl 

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