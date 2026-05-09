Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

9 de mayo de 2026

CONUPIA ADVIERTE RIESGOS FISCALES Y SOCIALES DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL IMPULSADO POR EL GOBIERNO

La Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa manifestó su preocupación por las observaciones realizadas por el Consejo Fiscal Autónomo, advirtiendo posibles impactos negativos para las pymes y los programas sociales.

CONUPIA

La Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (CONUPIA) expresó su preocupación frente al informe emitido por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) respecto a la sostenibilidad y las proyecciones financieras del denominado Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno.

Desde la organización señalaron que las advertencias realizadas por el CFA, y compartidas por diversos expertos y ex autoridades económicas, “no pueden ser ignoradas por el Ejecutivo”, especialmente considerando el eventual impacto fiscal neto negativo que podría generar la propuesta. Según plantearon, medidas como la reducción de impuestos a grandes empresas, exenciones a las ganancias de capital y la reintegración del sistema tributario favorecerían principalmente a los sectores de mayores ingresos.

El presidente de CONUPIA, Humberto Solar, sostuvo que la iniciativa podría dejar en desventaja a las micro, pequeñas y medianas empresas, además de generar incertidumbre en un escenario internacional marcado por la inestabilidad económica y el aumento de costos asociados a combustibles y energía. “Nos preocupa avanzar hacia un régimen de invariabilidad tributaria que limite la capacidad del país para adaptarse a futuras realidades económicas y sociales”, afirmó.

La organización también advirtió que, según el CFA, el impacto fiscal negativo podría extenderse más allá del actual período presidencial, alcanzando un 0,71% del PIB hacia 2030, lo que obligaría a buscar nuevas fuentes de financiamiento no contempladas originalmente. En ese contexto, CONUPIA alertó sobre eventuales recortes a programas sociales, de desarrollo productivo y apoyo económico fundamentales para las pymes y distintos sectores de la población.

Finalmente, la confederación hizo un llamado al Gobierno y a los distintos actores políticos, económicos y sociales a abrir espacios de diálogo amplios e inclusivos que permitan analizar en profundidad la propuesta y considerar la visión de las organizaciones representativas de emprendedores y pequeñas empresas.


009_LOTE_002

LA “TÍA RICA” DE MAGALLANES ANUNCIA NUEVO REMATE DE VEHÍCULOS FISCALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

PDI MAGALLANES MATERIALIZÓ LA EXPULSIÓN DE DOS COLOMBIANOS CON ANTECEDENTES PENALES

Leer Más

Ambos extranjeros fueron trasladados por detectives en un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile, junto a otras 38 personas expulsadas del país con destino a Colombia, Haití y República Dominicana.

Ambos extranjeros fueron trasladados por detectives en un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile, junto a otras 38 personas expulsadas del país con destino a Colombia, Haití y República Dominicana.

pdinatalesexpulsion
nuestrospodcast
barco-contenedores

EXPORTACIONES CHILENAS CRECEN 12% EN 2026 Y EL LITIO CASI TRIPLICA SUS ENVÍOS

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
CONUPIA

CONUPIA ADVIERTE RIESGOS FISCALES Y SOCIALES DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL IMPULSADO POR EL GOBIERNO

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
Maqsur EnseñaChile

MAQSUR REFUERZA SU COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN Y CONSOLIDA ALIANZA CON ENSEÑA CHILE

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
indapmagallanes

INDAP MAGALLANES ABRE CONCURSO DE RIEGO CON $180 MILLONES PARA FORTALECER LA AGRICULTURA REGIONAL

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250