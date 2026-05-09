CONUPIA ADVIERTE RIESGOS FISCALES Y SOCIALES DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL IMPULSADO POR EL GOBIERNO

La Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (CONUPIA) expresó su preocupación frente al informe emitido por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) respecto a la sostenibilidad y las proyecciones financieras del denominado Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno.

Desde la organización señalaron que las advertencias realizadas por el CFA, y compartidas por diversos expertos y ex autoridades económicas, “no pueden ser ignoradas por el Ejecutivo”, especialmente considerando el eventual impacto fiscal neto negativo que podría generar la propuesta. Según plantearon, medidas como la reducción de impuestos a grandes empresas, exenciones a las ganancias de capital y la reintegración del sistema tributario favorecerían principalmente a los sectores de mayores ingresos.

El presidente de CONUPIA, Humberto Solar, sostuvo que la iniciativa podría dejar en desventaja a las micro, pequeñas y medianas empresas, además de generar incertidumbre en un escenario internacional marcado por la inestabilidad económica y el aumento de costos asociados a combustibles y energía. “Nos preocupa avanzar hacia un régimen de invariabilidad tributaria que limite la capacidad del país para adaptarse a futuras realidades económicas y sociales”, afirmó.

La organización también advirtió que, según el CFA, el impacto fiscal negativo podría extenderse más allá del actual período presidencial, alcanzando un 0,71% del PIB hacia 2030, lo que obligaría a buscar nuevas fuentes de financiamiento no contempladas originalmente. En ese contexto, CONUPIA alertó sobre eventuales recortes a programas sociales, de desarrollo productivo y apoyo económico fundamentales para las pymes y distintos sectores de la población.

Finalmente, la confederación hizo un llamado al Gobierno y a los distintos actores políticos, económicos y sociales a abrir espacios de diálogo amplios e inclusivos que permitan analizar en profundidad la propuesta y considerar la visión de las organizaciones representativas de emprendedores y pequeñas empresas.

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