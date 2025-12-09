Punta Arenas,
9 de diciembre de 2025

INACAP PUNTA ARENAS DESTACA LA IMPORTANCIA DEL TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS EN INDUSTRIAS CLAVE DE MAGALLANES

Buenos días región.

Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Elvis Miranda, Coordinador del Área de Mantenimiento y Logística de INACAP Punta Arenas, junto a Joseph Bustamante, Prevencionista de Riesgos de la misma institución, conversaron sobre la importancia y proyección de la carrera Técnico en Prevención de Riesgos y Gestión de Emergencias, formación que hoy se posiciona como una de las más demandadas por las industrias regionales y nacionales.

Ambos representantes explicaron que el rol de un técnico en prevención se ha vuelto central debido al incremento de normativas, estándares de seguridad y la complejidad de los procesos productivos. Una formación adecuada permite diagnosticar riesgos, proteger la seguridad de trabajadores y responder de manera efectiva ante emergencias en faenas industriales, centros de servicios, instituciones públicas y privadas.

Desde INACAP, detallaron que los estudiantes desarrollan competencias prácticas orientadas a la identificación de peligros, evaluación de riesgos y aplicación de medidas de control. Durante su formación participan en simulaciones, talleres y prácticas reales que los preparan para enfrentar situaciones de emergencia dentro de empresas y organizaciones, desde incendios hasta manejo de materiales peligrosos.

La carrera incluye asignaturas como Gestión de la Emergencia, Materiales Peligrosos y Taller de Legislación, conocimientos que luego se integran directamente al mundo laboral, permitiendo que los futuros técnicos comprendan procesos normativos, operativos y metodológicos que son esenciales para el funcionamiento seguro de distintas actividades productivas.

Sobre el campo laboral, se destacó que los egresados pueden desempeñarse en múltiples sectores: minería, transporte, industria energética, construcción, comercio, salud, educación, logística y servicios en general. La empleabilidad de la carrera, afirmaron, continúa siendo una de las más amplias del rubro técnico-profesional.

Para quienes evalúan estudiar esta carrera, los representantes señalaron que el perfil más adecuado corresponde a jóvenes y adultos responsables, observadores, con vocación por la seguridad, el orden y el trabajo preventivo. Se trata de una formación que abre oportunidades de rápido ingreso al mercado laboral y posibilidades de continuidad de estudios.

Finalmente, recordaron que el proceso de admisión en INACAP Punta Arenas ya se encuentra abierto desde el 2 de octubre, con matrícula gratis hasta el 31 de diciembre. Además, informaron que cuatro carreras se encuentran prácticamente cerradas y con lista de espera: Gastronomía, Ingeniería en Mecánica y Electromecánica Automotriz, Técnico en Enfermería y Técnico en Mantenimiento Industrial.


JULIO CAÑAS Y JULIO ARGENTINO DÍAZ COMPARTIRÁN ESCENARIO EN UNA INÉDITA VELADA FOLK EN GYROS ESTE MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE DESDE LAS 21HRS

INACH SE ADJUDICA IMPORTANTE PROYECTO PARA REALIZAR SECUENCIACIÓN GENÉTICA EN LA ANTÁRTICA

LA JUNJI Y SENADIS CIERRAN EXITOSO PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA 2025 CON DIÁLOGO Y TALLER PARTICIPATIVO Y REFLEXIVO

Noticias
Destacadas
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

LA DESTREZA DEL INTÉRPRETE ITALIANO MARCO D’AGOSTIN IMPRESIONÓ AL PÚBLICO DE PUNTA ARENAS CON SU OBRA “ASTEROIDE”

PATRIMONIO FÍLMICO MAGALLANES FILM INGRESA AL REGISTRO NACIONAL DE LA MEMORIA DEL MUNDO DE LA UNESCO

EL AMIGO DE LA FAMILIA

TRAYECTORIA Y OBRAS DEL ESCRITOR ROBERTO RIVERA EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA