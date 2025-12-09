INACAP PUNTA ARENAS DESTACA LA IMPORTANCIA DEL TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS EN INDUSTRIAS CLAVE DE MAGALLANES

Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Elvis Miranda, Coordinador del Área de Mantenimiento y Logística de INACAP Punta Arenas, junto a Joseph Bustamante, Prevencionista de Riesgos de la misma institución, conversaron sobre la importancia y proyección de la carrera Técnico en Prevención de Riesgos y Gestión de Emergencias, formación que hoy se posiciona como una de las más demandadas por las industrias regionales y nacionales.

Ambos representantes explicaron que el rol de un técnico en prevención se ha vuelto central debido al incremento de normativas, estándares de seguridad y la complejidad de los procesos productivos. Una formación adecuada permite diagnosticar riesgos, proteger la seguridad de trabajadores y responder de manera efectiva ante emergencias en faenas industriales, centros de servicios, instituciones públicas y privadas.

Desde INACAP, detallaron que los estudiantes desarrollan competencias prácticas orientadas a la identificación de peligros, evaluación de riesgos y aplicación de medidas de control. Durante su formación participan en simulaciones, talleres y prácticas reales que los preparan para enfrentar situaciones de emergencia dentro de empresas y organizaciones, desde incendios hasta manejo de materiales peligrosos.

La carrera incluye asignaturas como Gestión de la Emergencia, Materiales Peligrosos y Taller de Legislación, conocimientos que luego se integran directamente al mundo laboral, permitiendo que los futuros técnicos comprendan procesos normativos, operativos y metodológicos que son esenciales para el funcionamiento seguro de distintas actividades productivas.

Sobre el campo laboral, se destacó que los egresados pueden desempeñarse en múltiples sectores: minería, transporte, industria energética, construcción, comercio, salud, educación, logística y servicios en general. La empleabilidad de la carrera, afirmaron, continúa siendo una de las más amplias del rubro técnico-profesional.

Para quienes evalúan estudiar esta carrera, los representantes señalaron que el perfil más adecuado corresponde a jóvenes y adultos responsables, observadores, con vocación por la seguridad, el orden y el trabajo preventivo. Se trata de una formación que abre oportunidades de rápido ingreso al mercado laboral y posibilidades de continuidad de estudios.

Finalmente, recordaron que el proceso de admisión en INACAP Punta Arenas ya se encuentra abierto desde el 2 de octubre, con matrícula gratis hasta el 31 de diciembre. Además, informaron que cuatro carreras se encuentran prácticamente cerradas y con lista de espera: Gastronomía, Ingeniería en Mecánica y Electromecánica Automotriz, Técnico en Enfermería y Técnico en Mantenimiento Industrial.



