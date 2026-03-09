TELEVIGILANCIA MUNICIPAL DETECTA VIOLENTA RIÑA EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

Una violenta riña registrada la noche del viernes en el centro de Punta Arenas dejó a dos personas con heridas de consideración, tras un enfrentamiento en el que participaron alrededor de diez individuos. El hecho fue detectado por la Central de Televigilancia de la Municipalidad, lo que permitió activar rápidamente el protocolo de respuesta con equipos de emergencia.



De acuerdo con los antecedentes, el incidente ocurrió entre las 23:00 y las 23:30 horas, cuando operadores municipales observaron a través de las cámaras a un grupo de personas protagonizando una pelea en la vía pública, utilizando elementos contundentes y objetos cortopunzantes.



La profesional de Seguridad Pública Municipal, Karen Rendoll, explicó que la situación fue advertida en tiempo real por los operadores. "Cerca de las 23 horas nuestros operadores captaron una riña con alrededor de 10 personas que portaban elementos contundentes. De inmediato se dio aviso a la Central de Comunicaciones de Carabineros y a la Patrulla Municipal, que llegó al lugar en aproximadamente dos a tres minutos desde que se emitió la alerta", señaló.



Al momento de la llegada de los equipos municipales, los agresores ya se habían retirado del sector, por lo que la prioridad fue asistir a las personas lesionadas. Posteriormente, personal de Carabineros y del SAMU se constituyó en el lugar para adoptar el procedimiento correspondiente y trasladar a los heridos hasta el hospital.



"Las imágenes son bastante fuertes. Fueron varias personas que agredieron a dos individuos, por lo que las lesiones fueron de consideración. Si bien algunos de ellos son conocidos del sector, al no existir denuncia formal por parte de las víctimas no es posible confirmar identidades", agregó Rendoll.



El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, lamentó lo ocurrido y señaló que nuevamente el consumo de alcohol aparece vinculado a hechos de violencia en el centro de la ciudad. "Nuevamente el alcohol es protagonista de incivilidades en nuestra ciudad. Hemos visto distintos incidentes vinculados a personas que frecuentan el sector de calle Errázuriz, especialmente cerca de locales de expendio de alcohol. En este caso se produjo una pelea muy violenta con daño físico importante", afirmó.



El jefe comunal destacó la rápida reacción del sistema municipal de seguridad. "Nuestra patrulla llegó a los dos minutos y se coordinó de inmediato con SAMU y Carabineros para atender a los lesionados. Hubo dos personas trasladadas al hospital, pero lo que llama la atención es que no quisieron presentar denuncia, lo que resulta extraño considerando la gravedad de lo ocurrido", explicó.



Radonich agregó que una de las personas involucradas incluso abandonó el hospital posteriormente, lo que refuerza la necesidad de investigar lo sucedido. "Vamos a coordinarnos con Carabineros y con la PDI para revisar estos antecedentes. Se realizó igualmente una denuncia de oficio, porque lo ocurrido es grave", indicó.



Finalmente, el alcalde reiteró el llamado a reforzar la presencia policial en el centro de la ciudad, especialmente durante los fines de semana, y a fortalecer el trabajo conjunto con los locales del sector para prevenir situaciones de violencia que afecten la tranquilidad de los vecinos.

