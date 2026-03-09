Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

9 de marzo de 2026

TELEVIGILANCIA MUNICIPAL DETECTA VIOLENTA RIÑA EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

Dos personas resultaron con lesiones tras enfrentamiento captado por cámaras.

RIÑA EN SECTOR CENTRO (6)

Una violenta riña registrada la noche del viernes en el centro de Punta Arenas dejó a dos personas con heridas de consideración, tras un enfrentamiento en el que participaron alrededor de diez individuos. El hecho fue detectado por la Central de Televigilancia de la Municipalidad, lo que permitió activar rápidamente el protocolo de respuesta con equipos de emergencia.

De acuerdo con los antecedentes, el incidente ocurrió entre las 23:00 y las 23:30 horas, cuando operadores municipales observaron a través de las cámaras a un grupo de personas protagonizando una pelea en la vía pública, utilizando elementos contundentes y objetos cortopunzantes.

La profesional de Seguridad Pública Municipal, Karen Rendoll, explicó que la situación fue advertida en tiempo real por los operadores. "Cerca de las 23 horas nuestros operadores captaron una riña con alrededor de 10 personas que portaban elementos contundentes. De inmediato se dio aviso a la Central de Comunicaciones de Carabineros y a la Patrulla Municipal, que llegó al lugar en aproximadamente dos a tres minutos desde que se emitió la alerta", señaló.

Al momento de la llegada de los equipos municipales, los agresores ya se habían retirado del sector, por lo que la prioridad fue asistir a las personas lesionadas. Posteriormente, personal de Carabineros y del SAMU se constituyó en el lugar para adoptar el procedimiento correspondiente y trasladar a los heridos hasta el hospital.

"Las imágenes son bastante fuertes. Fueron varias personas que agredieron a dos individuos, por lo que las lesiones fueron de consideración. Si bien algunos de ellos son conocidos del sector, al no existir denuncia formal por parte de las víctimas no es posible confirmar identidades", agregó Rendoll.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, lamentó lo ocurrido y señaló que nuevamente el consumo de alcohol aparece vinculado a hechos de violencia en el centro de la ciudad. "Nuevamente el alcohol es protagonista de incivilidades en nuestra ciudad. Hemos visto distintos incidentes vinculados a personas que frecuentan el sector de calle Errázuriz, especialmente cerca de locales de expendio de alcohol. En este caso se produjo una pelea muy violenta con daño físico importante", afirmó.

El jefe comunal destacó la rápida reacción del sistema municipal de seguridad. "Nuestra patrulla llegó a los dos minutos y se coordinó de inmediato con SAMU y Carabineros para atender a los lesionados. Hubo dos personas trasladadas al hospital, pero lo que llama la atención es que no quisieron presentar denuncia, lo que resulta extraño considerando la gravedad de lo ocurrido", explicó.

Radonich agregó que una de las personas involucradas incluso abandonó el hospital posteriormente, lo que refuerza la necesidad de investigar lo sucedido. "Vamos a coordinarnos con Carabineros y con la PDI para revisar estos antecedentes. Se realizó igualmente una denuncia de oficio, porque lo ocurrido es grave", indicó.

Finalmente, el alcalde reiteró el llamado a reforzar la presencia policial en el centro de la ciudad, especialmente durante los fines de semana, y a fortalecer el trabajo conjunto con los locales del sector para prevenir situaciones de violencia que afecten la tranquilidad de los vecinos.

CABO SANTANA MUJER DESTACADA POR EL MUNICIPIO 2

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS DISTINGUE A CABO 2° DE LA IVª BRIGADA AÉREA POR SU HISTORIA DE SUPERACIÓN Y SERVICIO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ÚLTIMA CADEM DEL GOBIERNO DE BORIC: 58% DESAPRUEBA SU GESTIÓN Y 52% CREE QUE A CHILE LE IRÁ BIEN CON KAST

Leer Más

​Además, la medición sitúa al primer mandato de Sebastián Piñera como el mejor evaluado entre los gobiernos recientes.

​Además, la medición sitúa al primer mandato de Sebastián Piñera como el mejor evaluado entre los gobiernos recientes.

GABRIEL-BORIC-Y-JOSÉ-ANTONIO-KAST-REUNION-LA-MONEDA-COORDINACIÓN-INCENDIOS-FORESTALES-740x430
nuestrospodcast
pditerrenos

EN TIEMPO RÉCORD DISPONEN 1.250 METROS CUADRADOS PARA CUARTELES DE LA PDI EN PORVENIR

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
RIÑA EN SECTOR CENTRO (6)

TELEVIGILANCIA MUNICIPAL DETECTA VIOLENTA RIÑA EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Imagen satelital Torres del Paine

IMAGEN SATELITAL DESTACA LA MAGNITUD DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE DESDE EL ESPACIO

Portada El amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
controlpolicialnatales

COMITÉ POLICIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA REALIZA FISCALIZACIÓN INTERSECTORIAL EN PUERTO NATALES

fotosafaritorresdelpaine_1770212645_3825139495113698070_395622828