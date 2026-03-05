MUNICIPIO REFUERZA APOYO LABORAL ANTE ALZA DE DESOCUPACIÓN EN MAGALLANES

La Municipalidad de Punta Arenas informó una serie de acciones orientadas a apoyar a vecinos que se encuentran en búsqueda de empleo, luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportara un aumento en la tasa de desocupación en la Región de Magallanes, que alcanzó el 7,0% en el trimestre noviembre 2025 - enero 2026.

De acuerdo con las cifras del organismo, el indicador representa un incremento significativo respecto del trimestre anterior, cuando la desocupación fue de 6,0%, y también en comparación con el mismo período del año pasado, cuando la cifra alcanzaba el 3,9%. Esto se traduce en 7.334 personas desocupadas en la región, es decir, 1.024 más que en el trimestre previo y 3.272 más que hace un año.

Ante este escenario, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, manifestó su preocupación por el deterioro del mercado laboral regional. "Vemos con preocupación y también con tristeza este aumento de la cesantía en nuestra región y en nuestra ciudad. Si lo comparamos con el mismo período del año anterior, cuando la cifra era de 3,9%, hoy estamos en 7 ,0%. Lo más complejo es que esto ocurre en pleno verano, que suele ser una época con mayor actividad turística y más oportunidades laborales", señaló.

Frente a este contexto, el jefe comunal hizo un llamado a las personas que han perdido su trabajo a acercarse a la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL), ubicada en Errázuriz 447, donde se entregan servicios de orientación laboral y apoyo en procesos de postulación, en horario de lunes a viernes entre las 8:15 y las 13:00 horas.

"Invitamos a los vecinos que están pasando por esta situación a acercarse a la OMIL. El año pasado atendimos a casi 2.800 personas que buscaban empleo y logramos que un 36% de ellas pudiera encontrar trabajo. Tenemos contacto permanente con empresas de distintos rubros que nos informan sobre sus requerimientos y nosotros colaboramos en la selección de perfiles adecuados", explicó Radonich.

El encargado de la Oficina de Intermediación Laboral, Gerardo Cárdenas, agregó que actualmente la OMIL mantiene una red activa de empresas y vacantes disponibles para distintos perfiles laborales. "Estamos preocupados por los indicadores que entregó la última Encuesta Nacional de Empleo, porque reflejan un aumento importante de personas desocupadas en la región. Por eso, como municipio hemos decidido adelantar nuestra Feria Laboral Municipal para las últimas semanas de abril, con el objetivo de generar más oportunidades de contacto directo entre empresas y personas que buscan trabajo", indicó.

Durante 2025, la OMIL realizó 5.076 tramitaciones y atendió a 2.389 personas, logrando 858 colocaciones laborales, lo que equivale a un 36% de inserción efectiva. Estos resultados se sustentan en un trabajo permanente de articulación con más de 100 empresas de la comuna y la región.

Además de la intermediación laboral, el municipio recordó que las personas que han perdido su empleo pueden actualizar su situación socioeconómica presentando su finiquito en la oficina de Registro Social de Hogares, ubicada en Av. Independencia 826 interior, también entre las 8:15 y las 13:00 horas, trámite que permite actualizar la ficha y acceder eventualmente a beneficios sociales.