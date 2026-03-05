Punta Arenas,
5 de marzo de 2026

FUNDACIÓN PRISMA AUSTRAL ADVIERTE SOBRE DESAFÍOS ESTRATÉGICOS DEL HIDRÓGENO VERDE Y LA FALTA DE INFRAESTRUCTURA EN MAGALLANES

Aquí Hidrógeno Verde

fundación prisma austral

En el programa Aquí Hidrógeno Verde de Polar Comunicaciones, Marcelo Agüero, director ejecutivo de Fundación Prisma Austral, abordó el rol que ha tenido la investigación científica en los canales australes de la Patagonia y su vínculo con el desarrollo del hidrógeno verde en la Región de Magallanes.

Agüero explicó que la fundación es una organización magallánica privada sin fines de lucro integrada por un equipo multidisciplinario dedicado a la exploración científica, conservación, investigación y gestión del conocimiento en los fiordos y canales del extremo sur de Chile. Según señaló, el equipo lleva más de 27 años navegando en la zona levantando información en áreas como investigación científica, educación, divulgación y desarrollo de innovación aplicada.

Respecto al hidrógeno verde, indicó que la fundación mantiene desde hace cinco años una relación de trabajo con distintas empresas vinculadas a esta industria emergente, principalmente en materias consultivas relacionadas con arqueología terrestre, paleontología y arqueología subacuática, áreas relevantes para los estudios previos de impacto y planificación territorial.

Durante la conversación, Agüero destacó que uno de los principales resultados del desarrollo inicial de estos proyectos fue la generación de información científica y diagnósticos sobre las capacidades reales de Magallanes para avanzar hacia procesos de industrialización energética. A su juicio, gran parte de estos estudios fueron financiados por el sector privado, lo que permitió contar con datos que antes no existían sobre el territorio. “La gran ganada que tiene Magallanes es la cantidad de información que se levantó y el diagnóstico real de las capacidades que tiene la región de industrializarse”, señaló.

El director ejecutivo también planteó que el levantamiento de información científica en la Patagonia austral es particularmente complejo y costoso. Según explicó, realizar una sola prospección en los canales puede superar el millón de dólares, lo que dificulta el acceso a financiamiento para investigación en una zona geográficamente desafiante como Magallanes.

En su análisis, Agüero sostuvo que uno de los principales problemas ha sido la forma en que se instaló el debate público en torno al hidrógeno verde. A su juicio, inicialmente se generaron expectativas sobredimensionadas al considerar prematuramente estos proyectos como una industria consolidada. “El primer gran error es que se consideró que era industria. Esto jamás fue una industria, por lo tanto se armó una burbuja gigantesca de expectativas”, afirmó.

Asimismo, subrayó que el verdadero potencial estratégico de Magallanes no solo radica en la calidad de sus vientos —que permiten factores de planta únicos a nivel mundial— sino también en su posición geopolítica como corredor bioceánico natural. No obstante, advirtió que la infraestructura habilitante, especialmente la portuaria, sigue siendo una de las grandes deudas para el desarrollo regional.

En esa línea, valoró los esfuerzos de la Empresa Portuaria Austral por mejorar los muelles existentes, pero planteó que la región requiere una planificación más decidida en infraestructura portuaria si busca consolidarse como puerta de entrada a la Antártica y polo científico internacional. “Tenemos pretensiones históricas de ser la ciudad puerta de entrada a la Antártica, pero no tenemos puerto. Estamos preparando proyectos, pero estamos poniendo la carreta delante de los bueyes”, concluyó.



DELEGADO JOSÉ RUIZ PIVCEVIC ABORDA VISITA PRESIDENCIAL, EXPROPIACIÓN DEL EX CLUB HÍPICO Y DESAFÍOS DEL HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

PDI DETIENE A CAPITÁN Y SARGENTO DEL EJÉRCITO POR MUERTE DE CABO EN PUNTA ARENAS

​La indagatoria a cargo de la Brigada de Homicidiso de la PDI, busca determinar las circunstancias en que se produjo el hecho y establecer eventuales responsabilidades penales por las decisiones adoptadas durante el ejercicio militar.

MUNICIPIO ENTREGÓ RECONOCIMIENTO: CONOCE A LAS 24 MUJERES DESTACADAS DE PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

FUNDACIÓN PRISMA AUSTRAL ADVIERTE SOBRE DESAFÍOS ESTRATÉGICOS DEL HIDRÓGENO VERDE Y LA FALTA DE INFRAESTRUCTURA EN MAGALLANES

confederaciontrabajadores

PDTE DE LA CGT MANUEL AHUMADA LILLO: "SI NO TENEMOS ORGANIZACIONES FUERTES Y PODEROSAS NO VAMOS A PODER PELEAR POR NUESTROS DERECHOS"

ECONOMISTA MANUEL JOSÉ CORREA SILVA "SE VA A RECIBIR UN ESTADO DEBILITADO Y HAY QUE VOLVER A FORTALECER Y EQUILIBRAR LAS FINANZAS DEL PAÍS"

