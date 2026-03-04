Punta Arenas,
4 de marzo de 2026

EN EL DÍA MUNDIAL DE LA NATURALEZA: SMA LIBERA MÁS DE 12 MILLONES DE REGISTROS DE BIODIVERSIDAD

​Los registros, disponibles en el sistema de datos abiertos del SNIFA, permitirán mejorar el monitoreo de especies y fortalecer el acceso público a información ambiental.

biodiversidad

​En el marco del Día Mundial de la Naturaleza, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) puso a disposición pública más de 12 millones de registros de especies de flora, fauna, hongos y líquenes recopilados en todo el país desde 2022. 

Los antecedentes, que incluyen datos históricos que en algunos casos se remontan a 1989, fueron consolidados en la sección de datos abiertos del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA). El repositorio contiene información sobre ubicación geográfica, fecha de muestreo, metodología y clasificación taxonómica de las especies registradas en distintos ecosistemas.

La superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, señaló que “con la liberación de estos más de 12 millones de registros estamos poniendo a disposición del país una de las bases de datos de biodiversidad más grandes que existen en Chile”, destacando que esta herramienta permitirá evaluar con mayor rigor los cambios en la presencia y distribución de especies a lo largo del tiempo. 

Desde la SMA indicaron que la base de datos continuará actualizándose progresivamente y que este avance fortalece la transparencia activa y el acceso ciudadano a información ambiental.

Alejandro Fernández, Director regional Servicio Biodiversidad Áreas Protegidas

NUEVO SERVICIO DE BIODIVERSIDAD INICIA OPERACIONES EN MAGALLANES Y ASUME GESTIÓN PROGRESIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL CONCRETA SU PROYECTO N°41 EN MAGALLANES CON LA ENTREGA DE 136 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS

​El proyecto "Los Flamencos 1" consolida un nuevo barrio con estándares de integración urbana, equipamiento comunitario y eficiencia térmica, reafirmando el avance sostenido del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región.

​El proyecto "Los Flamencos 1" consolida un nuevo barrio con estándares de integración urbana, equipamiento comunitario y eficiencia térmica, reafirmando el avance sostenido del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región.

MINVU - Entrega conjunto Los Flamencos_3
Peritajes Labocar, homicidio frustrado

LABOCAR INVESTIGA EN TERRENO HOMICIDIO FRUSTRADO CONTRA CARABINERO DE SERVICIO EN PUNTA ARENAS

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

EN EL DÍA MUNDIAL DE LA NATURALEZA: SMA LIBERA MÁS DE 12 MILLONES DE REGISTROS DE BIODIVERSIDAD

junjimagallanes

JUNJI MAGALLANES RETOMA ACTIVIDADES Y PROYECTA AÑO 2026 CON ÉNFASIS EN CALIDAD Y COBERTURA

Coordinación inicio clases 4

AUTORIDADES COORDINAN MEDIDAS PARA UN SEGURO Y ORDENADO INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2026 EN MAGALLANES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

