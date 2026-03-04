EN EL DÍA MUNDIAL DE LA NATURALEZA: SMA LIBERA MÁS DE 12 MILLONES DE REGISTROS DE BIODIVERSIDAD

​En el marco del Día Mundial de la Naturaleza, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) puso a disposición pública más de 12 millones de registros de especies de flora, fauna, hongos y líquenes recopilados en todo el país desde 2022.

Los antecedentes, que incluyen datos históricos que en algunos casos se remontan a 1989, fueron consolidados en la sección de datos abiertos del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA). El repositorio contiene información sobre ubicación geográfica, fecha de muestreo, metodología y clasificación taxonómica de las especies registradas en distintos ecosistemas.

La superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, señaló que “con la liberación de estos más de 12 millones de registros estamos poniendo a disposición del país una de las bases de datos de biodiversidad más grandes que existen en Chile”, destacando que esta herramienta permitirá evaluar con mayor rigor los cambios en la presencia y distribución de especies a lo largo del tiempo.

Desde la SMA indicaron que la base de datos continuará actualizándose progresivamente y que este avance fortalece la transparencia activa y el acceso ciudadano a información ambiental.