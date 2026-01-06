Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
2 (1)
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

6 de enero de 2026

LA LAGUNA DE LOS PALOS SE SECA POR COMPLETO Y ENCIENDE ALERTAS AMBIENTALES EN LA PATAGONIA

​El humedal, que llegó a tener 257 hectáreas de espejo de agua y albergaba miles de aves migratorias, hoy presenta solo suelo blanco y algunos charcos aislados.

lagunalospalos

La Laguna de los Palos, históricamente reconocida por su biodiversidad y su rol como refugio de aves migratorias, atraviesa una situación crítica sin precedentes. Donde antes había 257 hectáreas de espejo de agua habitadas por chorlos, flamencos, patos y cisnes, hoy solo queda un extenso suelo blanquecino, con algunos charcos dispersos.

Quienes han visitado el lugar durante décadas aseguran no haber visto nunca un escenario similar. La desaparición del cuerpo de agua no solo implica la pérdida de un ecosistema clave, sino que también plantea interrogantes urgentes sobre el déficit hídrico que afecta a amplias zonas de la Patagonia, tanto chilena como argentina.

Aunque ciudades como Punta Arenas no evidencian aún una crisis hídrica visible, especialistas advierten que la situación de la laguna podría ser una señal temprana de cambios ambientales más profundos. La urgencia, señalan, es evitar que este hecho quede como un episodio aislado y avanzar en estudios que permitan comprender sus causas y proyectar soluciones.



Meteored_Nubes_ precipitación y nieve__Lunes 5 16_00

CHILE INICIA LA SEMANA CON CONTRASTES: CALOR EN LA PATAGONIA Y BAJAS SEGREGADAS ACTIVAN CHUBASCOS DE COQUIMBO A LOS RIOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

INFORME REVELA PROYECTOS SIN CIERRE POR CERCA DE $60 MIL MILLONES EN EL GOBIERNO REGIONAL

Leer Más

​La revisión externa abarcó el período 2022-2023 y reveló falencias de coordinación interna que mantienen abiertas iniciativas por hasta ocho años.

​La revisión externa abarcó el período 2022-2023 y reveló falencias de coordinación interna que mantienen abiertas iniciativas por hasta ocho años.

core06012026
nuestrospodcast
siattaximoto

GRAVE ACCIDENTE DE TRÁNSITO DEJÓ A MOTOCICLISTA CON FRACTURA EXPUESTA EN AVENIDA ESPAÑA

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
lagunalospalos

LA LAGUNA DE LOS PALOS SE SECA POR COMPLETO Y ENCIENDE ALERTAS AMBIENTALES EN LA PATAGONIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Juan Cristóbal Romero

LA URGENCIA DE SACAR A CHILE DE LA POBREZA SEVERA

buvinic

LOS TIEMPOS NUEVOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
2 (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
2 (1)
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
frontera-norte-chile-peru-e1764373325858-1

GOBIERNO MONITOREA FLUJO MIGRATORIO EN FRONTERA Y SITUACIÓN DE CHILENOS EN VENEZUELA

FELIPE VERGARA- 2025

SALIDA DE MADURO