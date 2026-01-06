LA LAGUNA DE LOS PALOS SE SECA POR COMPLETO Y ENCIENDE ALERTAS AMBIENTALES EN LA PATAGONIA

La Laguna de los Palos, históricamente reconocida por su biodiversidad y su rol como refugio de aves migratorias, atraviesa una situación crítica sin precedentes. Donde antes había 257 hectáreas de espejo de agua habitadas por chorlos, flamencos, patos y cisnes, hoy solo queda un extenso suelo blanquecino, con algunos charcos dispersos.

Quienes han visitado el lugar durante décadas aseguran no haber visto nunca un escenario similar. La desaparición del cuerpo de agua no solo implica la pérdida de un ecosistema clave, sino que también plantea interrogantes urgentes sobre el déficit hídrico que afecta a amplias zonas de la Patagonia, tanto chilena como argentina.

Aunque ciudades como Punta Arenas no evidencian aún una crisis hídrica visible, especialistas advierten que la situación de la laguna podría ser una señal temprana de cambios ambientales más profundos. La urgencia, señalan, es evitar que este hecho quede como un episodio aislado y avanzar en estudios que permitan comprender sus causas y proyectar soluciones.





