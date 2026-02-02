Punta Arenas,
2 de febrero de 2026

SMA Y CONAF FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER FISCALIZACIÓN AMBIENTAL CONJUNTA

Alianza estratégica tiene por objeto fortalecer el trabajo conjunto de la fiscalización ambiental, a través de la definición de mecanismos comunicación y coordinación, la definición de los contenidos mínimos en los reportes y formaliza alianzas en materia técnica y de difusión, bajo las facultades fiscalizadoras de ambos servicios.

Convenio SMA y CONAF

​La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y la Corporación Nacional Forestal (CONAF) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de coordinar los procedimientos relativos a la fiscalización ambiental. Esto, a través de la definición conjunta de un mecanismo de entrega de antecedentes y del establecimiento de acuerdos de cooperación en materias técnicas y de difusión de la fiscalización ambiental.

​La superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, valoró la firma del acuerdo y señaló que "este acuerdo consolida una forma de trabajo coordinada y planificada entre la SMA y CONAF, que nos permite optimizar la fiscalización ambiental en terreno. Al estandarizar procedimientos, ordenar el flujo de información y definir roles técnicos claros, avanzamos hacia una vigilancia ambiental más eficaz, evitando duplicidades y fortaleciendo la capacidad del Estado para resguardar los ecosistemas y el cumplimiento de la normativa ambiental en todo el país".

​En tanto que el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca, indicó que "la actualización de este convenio representa un fortalecimiento del trabajo que ya veníamos desarrollando con la SMA, incorporando reglas más claras en la coordinación, intercambio de información y colaboración técnica. Este acuerdo permite una articulación más oportuna, eficiente y técnicamente robusta entre CONAF y la SMA, constituyendo una fiscalización ambiental más eficiente en el territorio".

​Convenio

El nuevo convenio establece un nuevo marco de coordinación entre la SMA y la CONAF para la ejecución de actividades de fiscalización ambiental, tanto programadas como subprogramadas, con el objetivo de fortalecer la vigilancia en el territorio y optimizar el uso de los recursos públicos. En esto, CONAF ejecutará las actividades de acuerdo con las directrices técnicas de la SMA, entregando un reporte técnico con su opinión en materias de su competencia.

​De la misma forma, el acuerdo refuerza los mecanismos de intercambio de información entre ambas instituciones, estableciendo la comunicación oportuna de posibles infracciones ambientales, elusiones al SEIA y denuncias ciudadanas, de manera recíproca y coordinada. Además, se establece que la SMA podrá pedir la opinión técnica de CONAF en relación a las medidas que un infractor proponga en el caso de optar por un programa de cumplimiento (una vez que se inicie un procedimiento sancionatorio en su contra).

​Finalmente, el acuerdo considera la conformación de mesas técnicas, la realización de capacitaciones conjuntas y el fortalecimiento del intercambio digital de información, con el fin de avanzar hacia una fiscalización ambiental más eficiente y articulada entre ambas instituciones.

Río San Juan FOTO Diego Nahuel

RENUEVAN EL MONUMENTO NATURAL CANQUÉN COLORADO EN SAN JUAN CON GUARDAFAUNAS Y NUEVAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

MARÍA JOSÉ QUINTANILLA CERRARÁ EL FESTIVAL DE VERANO 2026 EN PUNTA ARENAS

El evento se realizará el 1 de marzo en la Costanera y contará además con la participación de artistas regionales.

El evento se realizará el 1 de marzo en la Costanera y contará además con la participación de artistas regionales.

TORRES DEL PAINE IMPULSA PROMOCIÓN INTERNACIONAL EN BRASIL, MÉXICO Y ARGENTINA CON APOYO DE SERNATUR

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SMA Y CONAF FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER FISCALIZACIÓN AMBIENTAL CONJUNTA

AMIGO DE LA FAMILIA 1 DE FEBRERO 2026

2 -- Barco de la Paz

EL BARCO DE LA PAZ ARRIBÓ A PUNTA ARENAS CON PROGRAMAS INTERNACIONALES DE EDUCACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL OCÉANO

CONDUCTOR EBRIO CHOCA CONTRA LOCAL COMERCIAL EN PUNTA ARENAS