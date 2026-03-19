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19 de marzo de 2026

DIPUTADA JAVIERA MORALES SOLICITA AL EJECUTIVO FRENAR RETROCESOS EN PROTECCIÓN AMBIENTAL TRAS RETIRO DE 43 DECRETOS

La parlamentaria advirtió que el retiro de estas iniciativas genera un impacto directo en la protección de la biodiversidad, incluyendo especies emblemáticas como el pingüino de Humboldt y la ranita de Darwin

foto bancada

La diputada Javiera Morales junto a la bancada del Frente Amplio solicitó formalmente al Ejecutivo adoptar medidas urgentes para evitar una disminución en la protección ambiental del país, luego de que el Gobierno retirara 43 decretos ambientales que se encontraban en trámite ante la Contraloría General de la República.

De acuerdo con la solicitud presentada en la Cámara de Diputadas y Diputados, esta decisión afecta normativas clave relacionadas con calidad del aire, planes de descontaminación, regulación del cambio climático y la creación de nuevos parques nacionales.

La parlamentaria advirtió que el retiro de estas iniciativas genera un impacto directo en la protección de la biodiversidad, incluyendo especies emblemáticas como el pingüino de Humboldt y la ranita de Darwin, además de poner en riesgo ecosistemas frágiles a lo largo del país. “La protección del medio ambiente no puede quedar sujeta a revisiones indefinidas. Aquí estamos hablando de normas que resguardan la salud de las personas y la biodiversidad de nuestro país”, señaló la diputada Javiera Morales.

Asimismo, enfatizó el impacto en la salud pública, dado que “la paralización de estos decretos retrasa planes de descontaminación en zonas críticas y posterga regulaciones sobre contaminantes peligrosos como el arsénico y el plomo. Eso tiene consecuencias reales en la calidad de vida de las personas”. La solicitud de resolución advierte que la medida afecta territorios que ya enfrentan problemas de contaminación, como Puerto Aysén y la cuenca del Lago Villarrica.

Además, agregó que “si bien se ha planteado como una revisión administrativa, el retiro masivo de estas normas genera incertidumbre y puede significar un retroceso en estándares ambientales que han costado años construir. El Estado tiene la responsabilidad de resguardar nuestros ecosistemas y a las comunidades. No podemos permitir que se debiliten las normas ambientales bajo ninguna circunstancia”, concluyó.

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