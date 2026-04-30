SEREMI DE JUSTICIA RESALTA LABOR DE INTERVENCIÓN QUE BRINDA CENTRO DE CUMPLIMIENTO JUVENIL

En un primer acercamiento a sus dependencias ubicadas en Río de los Ciervos, el Seremi de Justicia y DD.HH., Cristóbal Fernández Jofré, recorrió el Centro de Cumplimiento Juvenil, dependiente del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, pudiendo conocer en terreno el trabajo que se realiza con los jóvenes infractores de ley, compartiendo con ellos y el equipo regional que labora allí.



La autoridad sectorial fue acompañada por el Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel, y el Director Regional (S) de Gendarmería, teniente coronel Edgardo Pérez, destacando el poder verificar in situ las distintas modalidades de cumplimiento de sanciones junto a los modelos y procesos de intervención psicosocial, en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.



Tras constatar las condiciones en que se desarrollan distintas labores de intervención en beneficio de adolescentes y jóvenes, el Seremi Fernández resaltó el poder incorporar en su primer mes de gestión una visión directa sobre el funcionamiento del recinto. Al respecto, valoró el grado de compromiso de sus equipos técnicos y profesionales, sin olvidar el importante papel que ejerce allí la dotación de Gendarmería. “Se trata de un acompañamiento integral, el cual se abre espacios constantemente gracias a un esfuerzo mancomunado para fortalecer habilidades adaptativas y trabajar la responsabilización. Esto incluye actividades lectivas, capacitación y formación para el mundo laboral y diversos apoyos, que les permitan favorecer su integración a la sociedad y alcanzar la anhelada reinserción social”.



César Montiel, Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, valoró el apoyo de la nueva autoridad de Justicia, tanto con el trabajo que se realiza en el Centro de Cumplimiento Juvenil como en las acciones que llevan a cabo con su organismo acreditado en el medio libre. Todo ello “permitirá avanzar en la reinserción de jóvenes, que se convierte en un eje clave para la seguridad pública. Este trabajo colaborativo nos permitirá también avanzar conjuntamente en la mejora de las condiciones de infraestructura de este centro y potenciar la oferta programática de actividades para los adolescentes, trabajo que cuenta hoy con el compromiso de los equipos profesionales y especializados que día a día impulsan procesos de cambio”.



En la actualidad, el Centro de Internación Provisoria (IP) de Río de los Ciervos alberga a cuatro jóvenes, en tanto en el Centro de Internación en Régimen Cerrado (IRC) atienden hoy a tres usuarios, y la misma cifra se mantiene en Libertad Asistida Especial con Internación Parcial (LAE – IP).

