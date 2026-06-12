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12 de junio de 2026

ESTUDIANTES DE ESCUELA ESPECIAL CONOCIERON LA LABOR INVESTIGATIVA Y CIENTÍFICA DE LA PDI EN PUNTA ARENAS

Durante la visita, los jóvenes recorrieron distintas dependencias y conocieron de manera interactiva diversas especialidades investigativas.

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Con entusiasmo y gran curiosidad, alumnos de la Escuela Especial Club de Leones Cruz del Sur participaron en una jornada educativa desarrollada en el Complejo Policial de Punta Arenas, actividad que les permitió acercarse al trabajo que realiza la institución al servicio de la comunidad.

La iniciativa reunió a estudiantes del taller laboral del establecimiento, quienes fueron recibidos por el jefe de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena, Prefecto Inspector Carlos Vásquez; la Subprefecta Valeria Hernández, y el presidente del Círculo de Comisionados de la PDI de Punta Arenas, Mario Rivera, agrupación que apadrina al establecimiento educacional.

Durante la visita, los jóvenes recorrieron distintas dependencias y conocieron de manera interactiva diversas especialidades investigativas. Asimismo, visitaron el Laboratorio de Criminalística Regional, donde aprendieron sobre huellografía y dactiloscopía, observaron procedimientos vinculados al análisis documental y conocieron parte del trabajo científico-técnico que desarrollan detectives y peritos.

Uno de los momentos más significativos de la jornada se vivió en el patio del complejo policial, donde detectives y agentes policiales mostraron a los estudiantes los vehículos institucionales y parte del equipamiento utilizado en distintos procedimientos, experiencia que despertó gran interés entre los asistentes.

La actividad finalizó con una ceremonia realizada en el auditorio institucional, instancia en la que participaron jefes policiales, detectives e integrantes del Círculo de Comisionados. En la ocasión, los estudiantes recibieron de manera simbólica su placa de servicio, gesto que simboliza un permanente vínculo con la Policía de Investigaciones de Chile.

Desde la Escuela Especial, describieron la jornada como una experiencia inolvidable e indicaron: “Los estudiantes pudieron conocer de cerca la valiosa labor que realizan los detectives en Magallanes. Agradecemos a la PDI por su calidez, inclusión y por abrir sus puertas para inspirar a nuestros jóvenes”.



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