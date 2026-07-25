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25 de julio de 2026

MESA REGIONAL POR EL EMPLEO EN MAGALLANES INCORPORA AL GOBIERNO REGIONAL, CORES Y MUNICIPIOS

La segunda sesión de la instancia reunió a autoridades nacionales, regionales y comunales para coordinar inversiones, fortalecer subsidios a la contratación e impulsar la generación de empleos en la región.

MESA POR EL EMPLEO 3

La segunda sesión de la Mesa Regional por el Empleo se realizó este viernes en la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, con la participación del subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende; la delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra; el gobernador regional, Jorge Flies Añón; consejeros regionales, alcaldes y representantes de distintos servicios públicos. En esta oportunidad, la instancia amplió su integración para fortalecer la coordinación entre los distintos niveles del Estado.

Durante la reunión, las autoridades revisaron medidas destinadas a dinamizar el mercado laboral mediante la articulación de inversiones públicas y privadas, la implementación de subsidios a la contratación administrados por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y el impulso de proyectos de inversión en la región. La mesa forma parte del trabajo iniciado el pasado 10 de julio para promover la generación de empleo antes de fines de 2026.

Entre los anuncios realizados, el Gobierno Regional manifestó su intención de complementar los subsidios del Sence con recursos propios, propuesta que será presentada al Consejo Regional. La iniciativa busca aumentar de cerca de 400 a aproximadamente 800 los subsidios a la contratación. Asimismo, se planteó ampliar el presupuesto de los Fondos Regionales de Iniciativa Local (FRIL) para ejecutar obras comunales que podrían generar alrededor de 300 empleos adicionales.

La Secretaría Ejecutiva de la mesa estará a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), que coordinará el trabajo con los municipios y distintos ministerios para acelerar la ejecución de proyectos. Según lo informado por las autoridades, también se avanza en la disponibilidad de cerca de $500 millones para financiar iniciativas que permitan impulsar la actividad económica y el empleo en la Región de Magallanes.


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VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA SE AMPLÍA A TODA LA POBLACIÓN EN MAGALLANES

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