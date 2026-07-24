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24 de julio de 2026

SUBSECRETARIO DE HACIENDA RENUNCIA TRAS TEST POSITIVO DE DROGA Y NIEGA SER CONSUMIDOR

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, informó que “si bien este resultado no es definitivo, esta notificación legal nos obliga a actuar en consecuencia”. Rodríguez dice que “no consumo drogas y ejerceré todas las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y defender mi honra”. El exsubsecretario estaba bien evaluado en su cargo y tenía un papel clave en las negociaciones de la megarreforma y en las vocerías de la cartera. En su reemplazo asumirá como subrogante Tomás Bunster, jefe de asesores y uno de los colaboradores más cercanos del ministro Jorge Quiroz.

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Qué sucedió. El Presidente José Antonio Kast aceptó este jueves 23 de julio la renuncia de Juan Pablo Rodríguez al cargo de subsecretario de Hacienda, según informó la Dirección de Prensa de la Presidencia a las 21:57 horas de este jueves.

  • “Tal como lo hemos señalado, el Gobierno ha establecido un compromiso claro de actuar con total transparencia. Y si bien este resultado no es definitivo, esta notificación legal nos obliga a actuar en consecuencia”, afirmó el ministro Alvarado.
  • “Todavía queda pendiente el análisis de la contramuestra y el exsubsecretario además nos ha comunicado se realizará exámenes adicionales en otros laboratorios para descartar cualquier tipo de consumo”, agregó.
  • A través de una declaración pública, Rodríguez explicó que “esta decisión se funda en que, tras haber obtenido un resultado negativo en un examen de drogas realizado en abril, un examen posterior, efectuado en junio, arrojó un resultado positivo que no refleja mi realidad. No consumo drogas y ejerceré todas las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y defender mi honra”.
  • Agrega que se va “con la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí y con la convicción de que este Gobierno seguirá avanzando con fuerza para construir un país más próspero, más seguro y con más oportunidades para todos”.
  • En su reemplazo asumirá, en calidad de subrogante, Tomás Bunster Bustamante, actual coordinador de Regulación Económica y jefe de asesores del ministro Jorge Quiroz.
  • Bunster es ingeniero civil y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica. Fue parte del equipo económico de la campaña presidencial de Kast y es considerado uno de los principales colaboradores del titular de Hacienda.

Rol destacado. Rodríguez se había convertido en una de las principales figuras políticas y comunicacionales de Hacienda, pese al corto tiempo que llevaba en el cargo.

  • Durante la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico, participó en las negociaciones con partidos oficialistas y de oposición, además de intervenir en las comisiones del Congreso donde se discutieron sus principales disposiciones.
  • Su salida se produce cuando aún quedan etapas políticas y jurídicas ara cerrar la tramitación de la iniciativa. Entre ellas están la votación pendiente de la norma que compensa a los municipios por la exención de contribuciones para los adultos mayores, los requerimientos anunciados ante el Tribunal Constitucional y los vetos que prepara el Ejecutivo.
  • También había intervenido en las tratativas con el PDG, colectividad que terminó desempeñando un papel decisivo para que el Gobierno consiguiera los votos necesarios en la Cámara de Diputados.
  • Rodríguez se había transformado, además, en uno de los voceros más activos de Hacienda. Había participado en entrevistas, puntos de prensa y actividades territoriales para explicar la reforma económica, el funcionamiento del Mepco y otras decisiones de la cartera.

Su papel en Hacienda. Desde su llegada a Teatinos 120, Rodríguez asumió en los hechos la coordinación de los 13 servicios dependientes de la subsecretaría, entre ellos el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República.

  • El ministro Quiroz concentraba la conducción económica y las negociaciones políticas de mayor nivel, mientras Rodríguez intervenía en proyectos legislativos específicos y en la búsqueda de acuerdos con parlamentarios.
  • Entre las tareas en su cargo en el Congreso fue evitar que el levantamiento del secreto bancario se realizara sin autorización judicial y encabezó las gestiones para alinear al oficialismo detrás de la posición de Hacienda.
  • También debió enfrentar las críticas de alcaldes oficialistas y opositores por el impacto que tendría sobre el Fondo Común Municipal la exención del pago de contribuciones para los mayores de 65 años.

Perfil. Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, fue durante cerca de una década director ejecutivo de la Fundación P!ensa, centro de estudios regional desde el cual impulsó propuestas sobre descentralización, modernización del Estado y desarrollo regional.

  • Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera trabajó en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, donde realizó seguimiento legislativo y coordinación de la agenda del Ejecutivo.
  • Fue candidato a la Convención Constitucional y posteriormente a diputado en 2021. Aunque compitió como independiente en un cupo de la UDI, con el tiempo se acercó al Partido Republicano y construyó vínculos con figuras como Arturo Squella, José Carlos Meza y Paz Charpentier.
  • Rodríguez conoció a Jorge Quiroz durante 2025, cuando el entonces asesor económico participó en una actividad de P!ensa. Tras una conversación durante la conformación del nuevo gobierno, Quiroz decidió incorporarlo a su equipo.
  • “Cuando buscamos un subsecretario, yo dije: tiene que ser alguien que sepa más de política que yo, pero que sea de muy buen nivel intelectual… Lo vi y dije: ‘No, no, a este compadre lo traemos para acá’. Así que se vino a Hacienda y lo ha hecho estupendo”, afirmó Quiroz en una charla en Valparaíso.

El ascenso de Bunster. El reemplazante subrogante pertenece al núcleo que acompañó a Quiroz desde antes de asumir el Gobierno. Participó en el diseño del programa económico de Kast y posteriormente se instaló en Hacienda como coordinador de Regulación Económica y jefe de asesores.

  • Bunster ha tenido bajo su responsabilidad el seguimiento de los proyectos de inversión, la agenda para reducir trabas regulatorias y parte de la elaboración técnica de la megarreforma.
  • Su designación como subrogante asegura la continuidad del círculo de confianza del ministro, pero deja abierta la definición sobre quién ocupará de manera permanente la subsecretaría.

Fuente: ex-ante.cl

SB 8

SUBSECRETARIO DEL TRABAJO DESTACÓ GESTIÓN DE LA OMIL DE PUNTA ARENAS

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