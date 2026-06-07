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7 de junio de 2026

139 FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA HAN DEJADO SUS CARGOS POR RENUNCIA NO VOLUNTARIA DURANTE EL GOBIERNO DE KAST

​Datos del Servicio Civil indican que 175 funcionarios de primer y segundo nivel jerárquico han salido de la administración pública entre marzo y mayo de este año.

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Un total de 175 funcionarios de Alta Dirección Pública (ADP) han dejado sus cargos entre el 11 de marzo y el 26 de mayo de este año, de acuerdo con antecedentes del Servicio Civil. Del total de desvinculaciones registradas en el período, 139 corresponden a casos catalogados como “renuncia no voluntaria”.

Entre los cargos cuyos titulares dejaron sus funciones se encuentran el superintendente de Medio Ambiente, la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, además de directivos de organismos como Obras Hidráulicas, Obras Portuarias, Vialidad, el Servicio Médico Legal y el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas.

Según la información disponible, los funcionarios afectados formaban parte del sistema de Alta Dirección Pública y habían sido seleccionados durante la administración del expresidente Gabriel Boric. Las salidas se han producido durante los primeros meses del gobierno encabezado por José Antonio Kast.

Las cifras consideran tanto a funcionarios del primer nivel jerárquico, correspondiente a altos directivos, como del segundo nivel jerárquico, categoría que incluye subdirectores y jefaturas de distintas unidades dentro de la administración pública.

Fuente: La Segunda


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