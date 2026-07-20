CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR INICIA CAMPAÑA DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN Y PROYECTA INAUGURAR CENTRO EN PUERTO WILLIAMS EN 2027

El presidente del Club de Leones Cruz del Sur, Francisco Barría, participó la mañana de este lunes en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, donde abordó los desafíos de la nueva directiva, repasó la evolución de los Centros de Rehabilitación de Magallanes y anunció el inicio oficial de la campaña de las Jornadas por la Rehabilitación, además de los avances del futuro centro que se construye en Puerto Williams.

Durante la entrevista, Barría explicó que el directorio de la institución se renueva cada año, aunque existe la posibilidad de reelección, y enfatizó que el objetivo principal del Club de Leones se mantiene inalterable.







"Nuestro directorio cambia cada 1 año con posibilidades de reelección para dos y máximo y bueno, nuestra hoja de ruta siempre ha sido este. Nuestra misión fundamental es mantener nuestro centro de rehabilitación y además de eso, cumplir con con lo que se llama la rehabilitación. En Magallanes, o sea, las jornadas por las rehabilitaciones Magallanes, que esa es nuestra principal misión".

Del trabajo con seis niños a una red regional



Durante la conversación, Barría repasó la historia de los Centros de Rehabilitación, recordando que el trabajo comenzó atendiendo apenas a seis niños en una pequeña sede del Club de Leones.

Explicó que posteriormente se construyó el primer centro en calle Suiza, se incorporó la atención integral mediante una escuela especial y, con el paso de los años, la cobertura se amplió hacia jóvenes y adultos mayores.

También recordó la creación de los centros de Puerto Natales y Porvenir, financiados en parte gracias al apoyo de una institución japonesa que respaldó ambos proyectos debido a los resultados obtenidos en la región.



Puerto Williams entra en la etapa final



Uno de los principales anuncios realizados por el dirigente fue el avance del Centro de Rehabilitación de Puerto Williams, iniciativa que, tras varios años de gestiones y retrasos derivados de la pandemia y del aumento en los costos de construcción, ya se encuentra en una fase decisiva.







"Ya estamos prácticamente. En las bases del puerto en puerto Williams y esperamos que Dios mediante inaugurarlo los primeros meses del próximo año".



Barría destacó que, mientras se concreta la construcción del edificio, el trabajo de rehabilitación ya comenzó en Cabo de Hornos mediante un equipo integrado por un terapeuta ocupacional, una fonoaudióloga y un kinesiólogo.

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"Buscamos dónde poder empezar a atender niños y jóvenes y adultos y se nos dio la oportunidad del hospital Cristina Calderón y allí nos dieron un espacio y empezamos a trabajar ya el año pasado como una avanzada de lo que es el centro de rehabilitación en puerto Williams... con 3 profesionales... que ya están atendiendo más de 60 personas entonces. Eso implica de que lo que estamos haciendo está era lo correcto". ​







Tecnología, investigación e inteligencia artificial



El presidente del Club de Leones también destacó el desarrollo tecnológico alcanzado por los Centros de Rehabilitación, señalando que actualmente cuentan con un equipo de investigación que trabaja junto a universidades e instituciones internacionales.







"Se creó un grupo de investigación dentro de nuestros centros en donde. Se hizo una alianza entre lo que es la ingeniería y la medicina... hoy día estamos trabajando en ese campo y así es como has tenido muy buenos resultados. Por ejemplo, en el tema de Parkinson o de otras enfermedades".



Asimismo, resaltó que la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas ha permitido avanzar incluso en el uso de inteligencia artificial aplicada a procesos de rehabilitación.







"Ese grupo está creciendo de tal forma de que ya hoy día estamos llegando a lo que es la inteligencia artificial... ya tenemos ya muchos resultados con eso. Y eso implica un avance inmenso en lo que es la terapia de rehabilitación".





Comienza oficialmente la campaña solidaria



Barría informó que durante esta jornada se realizó el lanzamiento oficial de una nueva edición de las Jornadas por la Rehabilitación, instancia que marca el inicio de la campaña pública, aunque el trabajo organizativo comenzó hace varios meses.







"Justo hoy día tenemos el lanzamiento aquí en punta arena. De lo que es la jornada por la organización en Magallanes, cosa de que es es el punto de inicio para nuestra campaña, aún cuando nosotros empezamos a trabajar en esta actividad desde marzo".



Precisó que posteriormente se efectuarán lanzamientos en Porvenir, Puerto Natales y Puerto Williams, con el objetivo de involucrar a toda la región en la campaña solidaria.

En ese contexto, realizó un llamado a la comunidad a mantener el respaldo que históricamente ha brindado a la institución.







"Hacemos un llamado a la Junta de vecino, al comercio, al empresariado, al alumnado para que nos sigan cooperando como lo hacen cada año. Nosotros vemos con mucha satisfacción de que la comunidad ha estado con nosotros en todos estos años".



Finalmente, destacó que este año la institución conmemora cuatro décadas desde la creación de los Centros de Rehabilitación y 35 años de las Jornadas por la Rehabilitación.







"Son 35 años de jornada, 40 años debido a los centros. O sea, hoy día estamos de aniversario, en este año 40 años de los centros de realización, eso es digno de destacarse... cuando hablamos de los centros... la gente dice nuestros centros, o sea, ya lo ha tomado como como algo suyo y eso nos enorgullece enormemente".



