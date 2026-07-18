DIRECCIÓN DEL TRABAJO REFUERZA FISCALIZACIONES POR EMERGENCIA CLIMÁTICA Y RECUERDA OBLIGACIÓN DE SUSPENDER LABORES ANTE RIESGOS

La Dirección del Trabajo informó que ha reforzado sus fiscalizaciones en las regiones afectadas por la emergencia climática, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa laboral y resguardar la seguridad de las y los trabajadores. El organismo señaló que sus equipos se encuentran desplegados en terreno realizando inspecciones preventivas durante la contingencia.

En ese contexto, la institución informó que durante las últimas horas se registró un accidente laboral fatal en la comuna de Negrete, Región del Biobío, donde un trabajador de 52 años falleció tras ser impactado por un árbol mientras realizaba labores de despeje de una ruta. El caso es investigado mediante una inspección coordinada con otros servicios para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

Asimismo, la Dirección del Trabajo ordenó la suspensión inmediata de una obra de construcción en la Región de Coquimbo, luego de que una grúa cayera sobre viviendas y vehículos. El organismo indicó que al momento del accidente no había trabajadores en el lugar y precisó que las faenas no podrán reanudarse hasta contar con su autorización.

El director del Trabajo, David Oddó, recordó que el cumplimiento de las normas preventivas es una obligación legal para todos los empleadores. Además, enfatizó que las empresas deben evaluar de manera permanente las condiciones de riesgo durante el desarrollo de la emergencia y suspender las labores cuando exista una amenaza para la vida o un riesgo grave para la salud de las y los trabajadores. La Dirección del Trabajo informó que continuará realizando fiscalizaciones en terreno mientras se mantenga la contingencia climática.





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