"NO AFECTEMOS MÁS A LA PATRIA": CON LLAMADO A EVITAR PROTESTAS KAST FIRMA LEY DE EMERGENCIA ENERGÉTICA

El presidente José Antonio Kast promulgó este jueves en el Palacio de La Moneda la nueva Ley de Emergencia Energética de Chile, en medio de la crisis provocada por el alza internacional de los combustibles y en el mismo día en que comenzaron a regir los fuertes incrementos anunciados.

En la ceremonia, el mandatario buscó bajar el tono a la polémica política de los últimos días tras el debate generado por el concepto de “Estado en quiebra” utilizado por autoridades del Gobierno, y llamó a centrar la discusión en las medidas para enfrentar la emergencia.

Al mismo tiempo, hizo un llamado explícito a evitar manifestaciones que afecten servicios esenciales como el transporte público:

“Si alguien quiere manifestar su malestar, que no use el transporte público”, dijo.

Kast llama a no manifestarse en transporte público

El presidente José Antonio Kast se refirió a la reacción de la ciudadanía frente a las medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo, reconociendo que el alza de los combustibles genera inquietud, pero insistiendo en que responde a factores internacionales.

En medio de las advertencias por posibles protestas tras el aumento del precio de los combustibles, Kast pidió a quienes quieran expresar su malestar que lo hagan sin afectar servicios utilizados por millones de personas.

“Un llamado también a todos los jóvenes, a todas las personas que se ven afectadas directamente por esto: No afectemos más a la patria de lo que ya está afectada; si alguien quiere manifestar su malestar, que no use el transporte público, sobre todo el metro, para manifestarse”.

“Pueden hacerlo en cualquier lugar público, pero sin dañar a otros compatriotas que requieren ese transporte”, añadió.

El mandatario insistió en que la crisis energética responde a un escenario internacional complejo y que el Gobierno optó por enfrentarla con medidas que, aunque difíciles, considera responsables desde el punto de vista fiscal.

“Hablar con la verdad nos da mucha tranquilidad. Una alternativa, como se planteó, era endeudar más a la nación; eso termina pagándose más caro., sostuvo.

Kast busca dejar atrás polémica por “Estado en quiebra”

Tras días de alta tensión por la polémica que desató el uso del concepto “Estado en quiebra”, el presidente también buscó dar por superada esta controversia política que motivó incluso cuestionamientos de la Contraloría y críticas desde diversos sectores políticos, incluida la derecha:

“No podemos ocultar la realidad, no se puede tapar el sol con un dedo. Algunos querían concentrarse en algunos conceptos; yo les pediría que nos concentremos en lo importante. “Podemos tener grandes debates sobre un concepto, pero eso no va a solucionar los problemas de los chilenos”, afirmó.

En esa misma línea, agradeció al Congreso por la rapidez con que se tramitó la Ley de Emergencia Energética, destacando la “altura de miras” de la oposición:

“Esperamos que esa altura de miras permanezca en el tiempo. Siempre hemos señalado que exista una oposición que nos pueda hacer ver cosas complejas; ayer quedó demostrado que existe una oposición consciente que entiende que en momentos difíciles tenemos que estar unidos”, sostuvo.

Ley de Emergencia Energética

Según el ejecutivo, la Ley de Emergencia Energética busca mitigar el impacto del fuerte aumento internacional de los combustibles en Chile.

La norma establece medidas transitorias para contener algunos de los efectos más inmediatos en las familias y el transporte.

Entre ellas, permite capitalizar el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP) con hasta 60 millones de dólares para reforzar su capacidad de amortiguar alzas.

También crea un mecanismo especial para estabilizar el precio del kerosene doméstico, con el objetivo de evitar que el encarecimiento internacional del petróleo se traspase completamente a los hogares, especialmente durante los meses de invierno.

Además, contempla un bono mensual de $100 mil durante seis meses para propietarios de taxis colectivos, transporte escolar y algunos servicios de transporte internacional, destinado exclusivamente a cubrir gastos en combustibles.

Junto con ello, la ley introduce ajustes temporales en el sistema de recuperación del impuesto específico a los combustibles, con el fin de contribuir al financiamiento de estas medidas sin afectar a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Fuente: biobiochile.cl

