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6 de mayo de 2026

TRAS AJUSTE CLAVE AL MEPCO: GOBIERNO FRENA ALZA DE BENCINAS PROYECTADA PARA ESTA SEMANA

El cambio publicado en el Diario Oficial modifica el impuesto específico, evitando así el incremento proyectado desde este 7 de mayo.

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Un alza que podía alcanzar los $35 por litro en las bencinas fue finalmente contenida esta semana, luego de que el Ministerio de Hacienda aplicara un ajuste al impuesto específico a los combustibles, en el marco del Mecanismo de Estabilización de Precios (Mepco).

La medida fue oficializada este miércoles 6 de mayo en el Diario Oficial, y modifica el cálculo que determina el precio final que pagan los consumidores.

Cómo funciona el ajuste

Según el decreto, el componente variable del impuesto específico quedó en valores negativos para las gasolinas de 93 y 97 octanos.

Este componente se suma o resta al impuesto base, por lo que, al ser negativo, reduce su efecto en el precio final, ayudando a contener el alza proyectada.

Qué pasará ahora con los precios

Con este ajuste, el alza de hasta $35 por litro no se concretaría. En cambio, los precios podrían mantenerse estables o incluso bajar levemente.

La variación exacta será informada por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), que este miércoles 6 de mayo entregará su reporte semanal.

El cambio comenzará a regir desde el jueves 7 de mayo de 2026, según establece el decreto.

Fuente: 24horas.cl 




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