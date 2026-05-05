CONCEJAL JOSÉ BECERRA ABORDA AVANCES Y DESAFÍOS EN TENENCIA RESPONSABLE EN PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas, José Becerra Carvajal, abordó los principales desafíos que enfrenta la comuna en materia de tenencia responsable de mascotas, destacando recientes avances impulsados desde el Concejo Municipal.

En ese contexto, informó que el concejo aprobó los recursos destinados a la nueva administración del centro de rescate canino, el cual contará con un nuevo concesionario. La inversión alcanza los 309 millones de pesos, monto que permitirá asegurar un funcionamiento continuo durante 20 meses de operación, fortaleciendo así la atención y resguardo de animales en situación de abandono.

Asimismo, dio a conocer que el municipio ya inició el diseño de un proyecto para la ampliación del actual centro de rescate canino. Esta iniciativa contempla además la creación de un centro permanente de esterilización y castración, con el objetivo de avanzar en el control de la población animal y fomentar una tenencia responsable más efectiva en la ciudad.

El concejal subrayó que estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para enfrentar una problemática creciente en Punta Arenas, donde el cuidado, control y protección de mascotas se ha transformado en una prioridad para las autoridades locales.



