IZAMIENTO DEL PABELLÓN NACIONAL EN PLAZA MUÑOZ GAMERO MARCA INICIO DEL MES DEL MAR EN PUNTA ARENAS

Con el tradicional izamiento del pabellón nacional en la Plaza Muñoz Gamero, Punta Arenas dio inicio a las actividades del Mes del Mar. La ceremonia se realizó bajo chubascos y en sincronía con los campanazos del mediodía de la Catedral, en una jornada que reunió a autoridades civiles y militares.

El acto fue encabezado por la Tercera Zona Naval y presidido por su comandante en jefe, el contraalmirante Juan Soto Herrera. En la instancia participaron dos secciones de presentación —Naval e Infantería de Marina— junto a la Banda Insignia, quienes dieron el marco de solemnidad a la actividad.

Durante la ceremonia, la autoridad naval destacó la importancia de iniciar esta conmemoración junto a la comunidad, relevando el rol del territorio en la construcción de la soberanía. Asimismo, valoró la presencia histórica de la Armada en el desarrollo de la región y el vínculo que mantiene con la ciudadanía.

El programa del Mes del Mar continuará el 4 de mayo con el acto inaugural en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, además de una agenda que contempla ferias vocacionales, ceremonias cívico-militares, actividades culturales y deportivas.

Estas iniciativas buscan reforzar el vínculo de la comunidad con el mar y promover la conciencia marítima en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

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