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3 de mayo de 2026

IZAMIENTO DEL PABELLÓN NACIONAL EN PLAZA MUÑOZ GAMERO MARCA INICIO DEL MES DEL MAR EN PUNTA ARENAS

​La ceremonia fue encabezada por la Tercera Zona Naval y contó con la participación de autoridades y unidades de presentación, pese a las condiciones climáticas.

IZAMIENTO MES DEL MAR

Con el tradicional izamiento del pabellón nacional en la Plaza Muñoz Gamero, Punta Arenas dio inicio a las actividades del Mes del Mar. La ceremonia se realizó bajo chubascos y en sincronía con los campanazos del mediodía de la Catedral, en una jornada que reunió a autoridades civiles y militares.

El acto fue encabezado por la Tercera Zona Naval y presidido por su comandante en jefe, el contraalmirante Juan Soto Herrera. En la instancia participaron dos secciones de presentación —Naval e Infantería de Marina— junto a la Banda Insignia, quienes dieron el marco de solemnidad a la actividad.

Durante la ceremonia, la autoridad naval destacó la importancia de iniciar esta conmemoración junto a la comunidad, relevando el rol del territorio en la construcción de la soberanía. Asimismo, valoró la presencia histórica de la Armada en el desarrollo de la región y el vínculo que mantiene con la ciudadanía.

El programa del Mes del Mar continuará el 4 de mayo con el acto inaugural en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, además de una agenda que contempla ferias vocacionales, ceremonias cívico-militares, actividades culturales y deportivas.

Estas iniciativas buscan reforzar el vínculo de la comunidad con el mar y promover la conciencia marítima en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.


Izamiento

CARABINEROS INICIA MES ANIVERSARIO EN MAGALLANES CON CEREMONIA DE IZAMIENTO DEL PABELLÓN NACIONAL

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