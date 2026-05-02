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2 de mayo de 2026

LLAMAN A LA CONCIENCIA AMBIENTAL PARA PROTEGER COSTANERA, HUMEDALES Y ESPACIOS NATURALES EN MAGALLANES

​El mensaje enfatiza la responsabilidad individual en el manejo de residuos y el cuidado de ecosistemas sensibles como desembocaduras de ríos.

Aves Costanera

Un llamado a la precaución y a la conciencia ambiental fue difundido por la Agrupación Ecológica Patagónica, poniendo énfasis en la correcta disposición de residuos en espacios públicos y naturales de la región. La iniciativa busca reforzar conductas responsables frente al impacto que genera la basura en entornos de alto valor ecológico.

El mensaje advierte sobre la presencia de latas, envases desechables, botellas de vidrio y plástico, elementos que con frecuencia son abandonados en distintos puntos de la ciudad. A ello se suma el factor climático, considerando que el viento característico de la zona facilita el traslado de estos desechos hacia áreas naturales como la costanera del Estrecho, humedales y parques urbanos.

En ese contexto, se subraya que la protección del entorno no solo depende de factores externos, sino también de acciones individuales. La agrupación destaca la importancia de generar hábitos responsables que contribuyan al cuidado de espacios cercanos y de uso frecuente por la comunidad.

Asimismo, se hizo especial énfasis en la tenencia responsable en sectores como desembocaduras de ríos, lugares que cumplen un rol clave como zonas de descanso y alimentación para aves costeras australes. La intervención humana en estos espacios puede alterar significativamente su equilibrio natural.

Las imágenes que acompañan este llamado fueron captadas por Sebastián Saiter V., evidenciando la realidad que enfrentan estos entornos y reforzando la necesidad de mayor conciencia colectiva.


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