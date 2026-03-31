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31 de marzo de 2026

MUNICIPIO ABRE INSCRIPCIONES PARA CHAPUZÓN DEL ESTRECHO 2026

El evento invernal contará con 8 mil cupos y medidas reforzadas de seguridad para los participantes.

CHAPUZÓN DEL ESTRECHO 2026 (1)

La Municipalidad de Punta Arenas anunció la apertura oficial de las inscripciones para una nueva versión del Chapuzón del Estrecho 2026, una de las actividades más emblemáticas de las Invernadas, que este año se realizará el próximo 27 de junio y que contempla un aumento significativo en su capacidad.

El alcalde Claudio Radonich destacó que ya se encuentra habilitado el proceso de inscripción a través del sitio web municipal, invitando a vecinos y visitantes a asegurar su participación con anticipación. "Queremos invitar a todos, desde los 13 hasta los 100 años, a que se inscriban en este Chapuzón 2026. Como hay tanta expectativa, especialmente desde otras regiones del país, aumentamos a 8.000 los cupos para que más personas puedan vivir esta experiencia", señaló.

La autoridad comunal valoró además el despliegue logístico que implica la actividad, recalcando que se trata de un evento masivo que contará con estrictas medidas de seguridad. "Este es un verdadero carnaval anticipado en el Estrecho de Magallanes, con ambulancias, Bomberos, Armada, Ejército, Carabineros y todo el equipo municipal, para garantizar que sea una actividad segura y ordenada", agregó.

Desde la organización, el encargado de Eventos Municipales, Javier Biskupovic, explicó que el aumento de participantes implicará también un refuerzo en los protocolos. "Son 8.000 cupos, lo que nos obliga a tomar mayores medidas de seguridad. Tendremos resguardo en todo el perímetro, salvavidas, apoyo de ambulancias y coordinación con distintas instituciones, como ha sido en versiones anteriores", indicó.

En tanto, desde el mundo privado, Salmones Blumar confirmó su apoyo por cuarto año consecutivo. Su gerente regional, Pablo Solís, valoró la instancia como un espacio de encuentro con la comunidad. "Estamos muy contentos de ser parte nuevamente. Este año aportaremos con 8.000 poleras para los participantes, además de otras sorpresas que acompañarán esta gran actividad", comentó.

Las inscripciones ya están disponibles en el sitio web www.puntaarenas.cl. En el caso de menores entre 13 y 17 años, deberán contar con autorización de un adulto responsable, mientras que los mayores de edad podrán completar el proceso de manera directa, recibiendo un código QR que permitirá retirar su kit previo al evento.

Con este lanzamiento, el municipio da inicio a una de las actividades más esperadas del invierno magallánico, proyectando una alta convocatoria y reforzando el carácter turístico y comunitario del tradicional Chapuzón del Estrecho.

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