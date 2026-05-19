GASCO MAGALLANES Y BOMBEROS REFUERZAN ALIANZA PREVENTIVA DE CARA A LA TEMPORADA INVERNAL

Ante la inminente llegada de la temporada invernal, Gasco Magallanes, en conjunto con el Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, ha reforzado su campaña de prevención para generar conciencia sobre los peligros del monóxido de carbono (CO). El objetivo central es educar a la comunidad para revertir las preocupantes estadísticas de accidentes e intoxicaciones registradas recientemente en la región.

Estadísticas alarmantes

Durante la entrevista en el matinal "Buenos Días Región", el Teniente Segundo de la Séptima Compañía de Bomberos, Francisco Nocera Solabarrieta, reveló cifras críticas: las víctimas fatales por monóxido de carbono en la zona aumentaron de 4 personas en 2024 a 10 en 2025. Además, informó que Bomberos atiende anualmente cerca de 150 emergencias relacionadas con presencia de gases, de las cuales el 30% corresponden específicamente a monóxido de carbono.

El "Asesino Silencioso"

El monóxido de carbono se produce por la combustión incompleta de artefactos que funcionan con gas o combustibles. Es particularmente peligroso porque no se puede ver, oler ni sentir.

"Es un asesino silencioso. Podemos estar en presencia de él ahora mismo y no darnos cuenta hasta presentar síntomas, que muchas veces se confunden con un resfrío común: dolor de cabeza, mareos y náuseas", explicó el Teniente Nocera. La diferencia clave, advirtió, es que cuando hay monóxido de carbono en una vivienda, todos los habitantes comienzan a presentar los síntomas al mismo tiempo.

Recomendaciones de seguridad

Gonzalo Herrera Albornoz, Gerente Comercial de Gasco Magallanes, enfatizó que la prevención es sencilla pero vital. Las principales recomendaciones son:

Mantención anual: Revisar todos los artefactos de calefacción y cocina al menos una vez al año, idealmente antes del inicio del invierno. Técnicos autorizados: Es fundamental que cualquier intervención sea realizada por personal certificado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Ductos de evacuación: Asegurar que los gases de combustión salgan correctamente al exterior y no queden dentro del hogar. Color de la llama: La llama siempre debe ser de color azul intenso. Una llama anaranjada o amarilla es señal de una mala combustión y riesgo inminente de monóxido.

Campaña en terreno

Gasco Magallanes confirmó que la campaña se extenderá por los próximos tres meses a través de medios de comunicación y redes sociales. Asimismo, se realizarán actividades comunitarias, incluyendo una próxima charla en el sector Andino de Punta Arenas, zona recientemente incorporada a la red de gas natural.

Finalmente, la empresa recordó la importancia del servicio "Llame antes de excavar" para evitar rupturas de redes exteriores durante trabajos de construcción domiciliaria, y puso a disposición de la comunidad su sitio web y call center para resolver dudas sobre seguridad.





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