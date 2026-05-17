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17 de mayo de 2026

REINO FUNGI DESTACA POR SU APORTE AL EQUILIBRIO ECOLÓGICO EN LOS BOSQUES DE TIERRA DEL FUEGO

​Las especies presentes en el Parque Karukinka cumplen funciones fundamentales para la regeneración y salud de los ecosistemas subantárticos.

fungi

En los bosques subantárticos de Tierra del Fuego, el reino fungi cumple un papel esencial en el funcionamiento de los ecosistemas. En sectores como el Parque Karukinka, distintas especies de hongos participan activamente en la descomposición de materia orgánica, el reciclaje de nutrientes y la mantención de la salud del bosque.

A través del micelio y las micorrizas, los hongos generan asociaciones con las raíces de los árboles, permitiendo el intercambio de nutrientes y favoreciendo el desarrollo de las especies vegetales. Según estimaciones científicas, cerca del 90% de los hongos mantienen vínculos con plantas vasculares, contribuyendo a la regeneración natural de los ecosistemas.

El Parque Karukinka alberga una amplia diversidad de especies fúngicas adaptadas a las condiciones climáticas del extremo austral. Muchas de ellas forman parte de un universo poco visible, pero clave para sostener el equilibrio ecológico de los bosques fueguinos.

La invitación realizada desde el parque busca acercar a la comunidad a este patrimonio natural a través de un recorrido visual por distintas especies que habitan en Tierra del Fuego, resaltando la importancia ecológica y ambiental del reino fungi en los ecosistemas subantárticos.


Fuente: WCS Chile

micelio2026

III VERSIÓN FESTIVAL MICELIO AUSTRAL: LA VIDA SECRETA QUE NOS SOSTIENE

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