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15 de mayo de 2026

HOSPITAL DE NATALES IMPULSA ESPECIALIZACIÓN EN SALUD MENTAL INFANTO-ADOLESCENTE PARA SUS EQUIPOS CLÍNICOS

A través de una formación integral, el recinto asistencial busca optimizar los estándares de atención y contención para Niños, Niñas y Adolescentes, garantizando una respuesta oportuna ante patologías de salud mental.

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​Este jueves 14 de mayo, el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales llevó a cabo una jornada intensiva de capacitación sobre la “Atención y manejo del niño, niña y adolescente con patologías de salud mental”, dirigida a los funcionarios y funcionarias del Servicio Médico Quirúrgico Infantil-Adulto. La instancia, que busca reforzar el compromiso con la mejora continua y el bienestar de la comunidad, se inserta en el plan de trabajo estratégico que el establecimiento desarrolla para fortalecer la respuesta sanitaria en esta área.

 
La formación contó con la exposición de tres profesionales del COSAM Miraflores de Punta Arenas: los psiquiatras infanto-juveniles, Dr. Jorge Amarales y Dr. Rodrigo Cogler, junto al psicólogo Sebastián Cárdenas. Los especialistas entregaron herramientas técnicas para un abordaje integral y seguro de los usuarios jóvenes de la Provincia de Última Esperanza.

 
El Dr. Amarales lideró el bloque sobre Intervención Clínica Segura y Manejo de Crisis. Esta etapa se centró en la implementación de protocolos de seguridad y estrategias de contención verbal, emocional y ambiental, elementos fundamentales para garantizar que la atención dentro del entorno hospitalario sea humanizada y eficiente, minimizando riesgos y priorizando la estabilidad del usuario.

 
Por su parte, la Enfermera Supervisora del Servicio MQ Pediátrico Adulto, Daniela Agüero, valoró la instancia agradeciendo la disposición de los expositores y la gestión del Departamento del Programa Anual de Capacitaciones (PAC) del hospital. La profesional, destacó la importancia de que funcionarios de las áreas de Pediatría, Médico Quirúrgico y Urgencias hayan podido actualizar sus conocimientos, fortaleciendo así el trabajo coordinado de los distintos servicios frente a estas patologías.

 
Finalmente, la subdirectora de Gestión del Cuidado de las Personas (s), Nataly Neira, relevó la importancia de estas instancias, “a través de ellas, el establecimiento asegura que cada niño, niña y adolescente reciba un acompañamiento profesional y humanizado, reafirmando el compromiso del Hospital de Puerto Natales con la protección de la infancia en todo el territorio”.

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