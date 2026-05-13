UN 70% DE AVANCE PRESENTA NUEVO PUENTE RUBENS EN PUERTO NATALES

​En la mañana de este martes 12 de mayo, la Delegada Presidencial Regional Ericka Farías, junto al Seremi de Obras Públicas Alejandro Marusic, inspeccionaron en terreno los avances del puente Rubens, ubicado en el km 183 de la Ruta 9, en la comuna de Natales, estructura que tiene un avance físico a la fecha de 70%.



El nuevo puente, que tiene como fecha de entrega el segundo semestre de 2027, posee una longitud de 105 m, con tres tramos apoyados de 35 m de longitud cada uno; considera 4 km de mejoramiento de sus accesos, rectificando la curva y contracurva existente en la Ruta 9. Presenta dos estribos de muros de hormigón armado, cada uno con fundaciones profundas en base a 6 pilotes pre excavados y dos cepas con 3 pilotes pre excavados cada una, los que tienen un diámetro de 1,5 m.



El tablero de hormigón armado se apoya en 4 vigas metálicas, y cuenta con una calzada bidireccional de 7 metros de ancho, con dos pasillos para tránsito peatonal y barandas metálicas en los extremos del tablero.



El nuevo puente Rubens, contempla además elementos de seguridad vial como barreras de contención metálicas, señales verticales, pintura de demarcación, tachas reflectantes, demarcación e iluminación de dos sectores de estacionamiento, entre otros elementos.



“Este puente que todos conocemos hace bastantes años, que tiene una curva o dos curvas muy cerradas hoy día se va a reemplazar por uno nuevo que ya está en un 70% de ejecución. Esta es una obra de aproximadamente 24.000 millones de pesos que en su diseño, en su arquitectura tiene varios años de ejecución y hoy día se está concretando y ya está cercana a inaugurarse. Esperamos que prontamente ustedes puedan ver que es una obra moderna, que incorpora elementos antisísmicos y aspectos técnicos que antes no tenía nuestro antiguo puente”, destacó la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías.

Por su parte, el Seremi de Obras Públicas Alejandro Marusic, manifestó que: “Es una obra que es un ejemplo en cuanto a su ejecución. Hay un avance de más de un 20% de lo programado inicialmente, por lo tanto esperamos que esté prontamente concluida una ejecución muy técnica, muy eficiente, y con un desarrollo armónico con el medio ambiente. “Estamos orgullosos de poder estar ejecutando esta obra y esperamos prontamente tenerla ya para el uso de toda la comunidad”.



Como destacó el director nacional de Vialidad (s), Jaime Huidobro, es muy relevante constatar en terreno el avance de las obras, especialmente cuando estas se construyen en lugares tan alejados. “Verificar cómo se avanza a pasos agigantados en una obra tan relevante es muy importante para nuestra dirección. Es necesario destacar que el nuevo puente Rubens no es una obra más, porque forma parte del primer grupo de estructuras que considera el uso de acero proveniente de la industria del reciclaje en sus barras de refuerzo del hormigón”, recalcó.



Ello porque la Dirección de Vialidad ha decidido implementar en sus proyectos atributos relativos a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y criterios de economía circular de manera de contribuir con los compromisos nacionales e internacionales en materia de carbono neutralidad al año 2050.







