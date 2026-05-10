10 de mayo de 2026
SEREMI DE HACIENDA AGILIZA PAGO DEL BONO EMPART PARA JUBILADOS DEL 4% EN MAGALLANES
Una nueva nómina de beneficiarios del Bono EMPART permitirá avanzar en el pago del beneficio para 37 adultos mayores de Magallanes, mientras continúan las revisiones de apelaciones pendientes.
El seremi de Hacienda de Magallanes, Manuel José Correa, informó que al asumir el cargo detectó casos pendientes y apelaciones sin resolver, iniciando coordinaciones con el nivel central para agilizar el proceso y avanzar en las respuestas para los postulantes.
La autoridad regional señaló que actualmente existen 182 casos en etapa de apelación, los cuales continúan siendo revisados junto a equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y organismos involucrados en el proceso administrativo.
El Bono EMPART corresponde a un beneficio establecido en la Ley N°21.724 y busca reconocer a ex imponentes de la ex Caja de Previsión de Empleados Particulares que realizaron cotizaciones en Magallanes entre 1958 y 1977.
Por su parte, el senador Alejandro Kusanovic valoró el avance de esta nueva nómina y destacó la importancia del beneficio para adultos mayores que durante años esperaron una respuesta. El parlamentario recordó además que esta iniciativa fue gestionada anteriormente junto a la agrupación de jubilados del 4%.
Las autoridades recalcaron que el proceso continuará avanzando con nuevas revisiones y apelaciones, con el objetivo de entregar respuestas a quienes aún esperan acceder al beneficio.
Las autoridades explicaron que algunas personas dejaron de recibir el beneficio debido al aumento de su pensión contributiva tras la incorporación de nuevos beneficios previsionales establecidos por ley.
Las autoridades explicaron que algunas personas dejaron de recibir el beneficio debido al aumento de su pensión contributiva tras la incorporación de nuevos beneficios previsionales establecidos por ley.