SEREMI DE HACIENDA AGILIZA PAGO DEL BONO EMPART PARA JUBILADOS DEL 4% EN MAGALLANES

El seremi de Hacienda de Magallanes, Manuel José Correa, informó que al asumir el cargo detectó casos pendientes y apelaciones sin resolver, iniciando coordinaciones con el nivel central para agilizar el proceso y avanzar en las respuestas para los postulantes.

La autoridad regional señaló que actualmente existen 182 casos en etapa de apelación, los cuales continúan siendo revisados junto a equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y organismos involucrados en el proceso administrativo.

El Bono EMPART corresponde a un beneficio establecido en la Ley N°21.724 y busca reconocer a ex imponentes de la ex Caja de Previsión de Empleados Particulares que realizaron cotizaciones en Magallanes entre 1958 y 1977.

Por su parte, el senador Alejandro Kusanovic valoró el avance de esta nueva nómina y destacó la importancia del beneficio para adultos mayores que durante años esperaron una respuesta. El parlamentario recordó además que esta iniciativa fue gestionada anteriormente junto a la agrupación de jubilados del 4%.

Las autoridades recalcaron que el proceso continuará avanzando con nuevas revisiones y apelaciones, con el objetivo de entregar respuestas a quienes aún esperan acceder al beneficio.





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