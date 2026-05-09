EXPERTO ADVIERTE RIESGOS GRAVES TRAS HALLAZGO DE FENTANILO EN FERIA LIBRE EN CHILE

La detección de parches de fentanilo a la venta en una feria libre de la comuna de Independencia encendió las alertas sanitarias debido a los riesgos asociados al uso indebido de este medicamento, considerado uno de los opioides más potentes utilizados en contextos clínicos.

El profesor Mario Rivera Meza, académico del Departamento de Química Farmacológica y Toxicológica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, explicó que el fentanilo es un analgésico opioide utilizado principalmente para tratar dolores postquirúrgicos y enfermedades oncológicas, bajo estricta supervisión médica.

El especialista señaló que se trata de un medicamento de acceso regulado y que su comercialización fuera de los canales autorizados representa un serio riesgo sanitario. Entre los principales peligros asociados a su uso indebido se encuentran la depresión respiratoria, sobredosis y el desarrollo rápido de dependencia.

Respecto a los parches encontrados en el comercio informal, Rivera Meza indicó que estos dispositivos están diseñados para liberar dosis controladas del medicamento en pacientes con dolor severo. Sin embargo, advirtió que una utilización sin evaluación profesional puede generar intoxicaciones graves e incluso provocar la muerte.

Especialistas recalcaron además la importancia de no adquirir medicamentos fuera de farmacias y establecimientos autorizados, reforzando el llamado a la prevención y a la educación sobre los riesgos asociados al consumo de sustancias de alta potencia fuera de control médico.





​

