AGUAS MAGALLANES INVITA A CHARLA COMUNITARIA SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y USO SEGURO DE SERVICIOS BÁSICOS

Con el objetivo de fortalecer la prevención de riesgos y promover el uso seguro de los servicios básicos en los hogares, este jueves 29 de enero, a las 19:00 horas, se realizará la charla comunitaria "Comunidad más segura: prevención de riesgos y emergencias en el hogar", dirigida a vecinas y vecinos del barrio 18 de Septiembre.

La actividad se enmarca en el Programa Redes Comunitarias de Cuidados y se desarrollará en la Junta Vecinal N°20, ubicada en Mateo de Toro y Zambrano N°1825, esquina Pérez de Arce, instancia que busca entregar información práctica y fortalecer el rol de la comunidad frente a eventuales emergencias.

La jornada contará con la participación de Aguas Magallanes, Edelmag y Gasco Magallanes, empresas que abordarán temáticas relacionadas con el uso seguro del agua, la luz y el gas, el consumo responsable y las principales medidas de prevención que pueden aplicarse en el día a día dentro del hogar.

Desde Aguas Magallanes, destacaron la importancia de generar estos espacios de encuentro con la comunidad, señalando que la prevención y el buen uso de los servicios básicos no solo contribuyen a la seguridad de cada familia, sino también al bienestar del entorno y del barrio en su conjunto. En ese sentido, recalcaron que el autocuidado y la información oportuna son claves para anticiparse a situaciones de riesgo.