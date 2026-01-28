Punta Arenas,
28 de enero de 2026

AGUAS MAGALLANES INVITA A CHARLA COMUNITARIA SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y USO SEGURO DE SERVICIOS BÁSICOS

​La actividad es organizada por el programa Redes Comunitarias de Cuidados

Charla AMA

Con el objetivo de fortalecer la prevención de riesgos y promover el uso seguro de los servicios básicos en los hogares, este jueves 29 de enero, a las 19:00 horas, se realizará la charla comunitaria "Comunidad más segura: prevención de riesgos y emergencias en el hogar", dirigida a vecinas y vecinos del barrio 18 de Septiembre.

La actividad se enmarca en el Programa Redes Comunitarias de Cuidados y se desarrollará en la Junta Vecinal N°20, ubicada en Mateo de Toro y Zambrano N°1825, esquina Pérez de Arce, instancia que busca entregar información práctica y fortalecer el rol de la comunidad frente a eventuales emergencias.

La jornada contará con la participación de Aguas Magallanes, Edelmag y Gasco Magallanes, empresas que abordarán temáticas relacionadas con el uso seguro del agua, la luz y el gas, el consumo responsable y las principales medidas de prevención que pueden aplicarse en el día a día dentro del hogar.

Desde Aguas Magallanes, destacaron la importancia de generar estos espacios de encuentro con la comunidad, señalando que la prevención y el buen uso de los servicios básicos no solo contribuyen a la seguridad de cada familia, sino también al bienestar del entorno y del barrio en su conjunto. En ese sentido, recalcaron que el autocuidado y la información oportuna son claves para anticiparse a situaciones de riesgo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FELINO SILVESTRE PROTAGONIZA CHARLA SOBRE BIODIVERSIDAD EN MAGALLANES ESTE 28 DE ENERO

CARABINEROS REALIZA MÁS DE 900 CONTROLES PREVENTIVOS EN PUNTA ARENAS DURANTE RONDA EXTRAORDINARIA

​El operativo se extendió entre el viernes 23 y el lunes 26 de enero e incluyó controles de identidad, vehiculares y fiscalización a locales comerciales.

​El operativo se extendió entre el viernes 23 y el lunes 26 de enero e incluyó controles de identidad, vehiculares y fiscalización a locales comerciales.

TORRES DEL PAINE REFUERZA PREVENCIÓN ANTE TEMPORADA DE ALTA VISITACIÓN

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CARABINEROS REALIZA MÁS DE 900 CONTROLES PREVENTIVOS EN PUNTA ARENAS DURANTE RONDA EXTRAORDINARIA

PROYECTO RUTA CERO IMPULSA MOVILIDAD SOSTENIBLE DESDE PUNTA ARENAS CON E-COMBUSTIBLES

