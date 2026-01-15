Punta Arenas,
15 de enero de 2026

RADIO CLUB PATAGONIA Z8 DESTACA POR SU ROL EN RESCATE, EMERGENCIAS Y APOYO SOCIAL EN MAGALLANES

Almorzando con Checho

Sebastián García, presidente de Radio Club Patagonia Z8 Claudia Torres, Paramédico Rescatista

Radio Club Patagonia Z8 fue protagonista en el programa Almorzando con Checho de Polar Comunicaciones; su presidente, Sebastián García, y la paramédico rescatista Claudia Torres dieron a conocer la labor de la organización en labores de rescate y la participación en labores sociales con distintas organizaciones

Durante la conversación en Almorzando con Checho, García explicó que Radio Club Patagonia Z8 en la actualidad se encuentra conformado por un equipo de 35 personas, donde su principal labor es mantener interconectado a todos los equipos de búsqueda mediante un trabajo conjunto con GOPE o SENAPRED sumado a la realización de labores de rescate en terreno.

Las labores en terreno consisten en el establecimiento de un puesto de comunicación con el apoyo de vehículos 4x4 en caso de adversidades, además de la implementación de domos de emergencias para establecer un punto de primeros auxilios

Durante los últimos años, Radio Club Patagonia Z8 ha participado en la realización de diferentes actividades sociales como la entrega de canastas familiares, el apoyo a damnificados de incendio y la colecta de juguetes durante cada Navidad mediante el trabajo conjunto con las comunidades locales.

​En diálogo con Polar Comunicaciones, el presidente del Radio Club Patagonia Z8 comentó que, para incentivar la radioafición, la organización de ferias para dar a conocer las principales funciones de la radio en el interior de comunidades mediante la difusión de actividades locales que se realizan en la Región de Magallanes.




fundador movimiento NA, Dante Rodríguez

MOVIMIENTO NA IMPULSA EL DEPORTE Y EL BIENESTAR INTEGRAL COMO ESPACIO COMUNITARIO EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL ALCANZA 95% DE AVANCE: EN MAGALLANES MÁS DE 4 MIL FAMILIAS RECIBIERON UNA VIVIENDA

​A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que registra un 95% de avance respecto de la meta de 260 mil viviendas comprometidas. En la Región de Magallanes, 1.353 familias accedieron a una solución habitacional durante el año 2025.

nuestrospodcast
FORMALIZAN A CIUDADANO ISRAELÍ POR ENCENDER CIGARRILLO EN ÁREA NO HABILITADA EN TORRES DEL PAINE

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIRSE EN LA EXPO MAGALLANES 2026

Congreso Futuro 2026

CONGRESO FUTURO 2026 EN MAGALLANES INVITÓ A REFLEXIONAR SOBRE LOS DESAFÍOS QUE DEFINIRÁN EL FUTURO DE LA HUMANIDAD