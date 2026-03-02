VIENTO AUSTRAL INICIA LA TEMPORADA CON 100 PAREJAS EN EL TORNEO "LA RULETA" Y MARCA EL FUERTE CRECIMIENTO DEL PÁDEL FEMENINO

En una nueva edición de Vive Padel, programa de Polar Comunicaciones conducido por Nesla Muñoz y Jacques Roux, el capítulo estuvo centrado en el torneo “La Ruleta” que se desarrolla en el club Viento Austral, marcando el inicio oficial de la temporada 2026 tras un verano cargado de eventos mixtos y competencias por equipos. El certamen cerró inscripciones con 100 parejas, superando las expectativas de la organización y consolidando el crecimiento sostenido del pádel en la región.

La competencia comenzó esta semana con partidos desde las 13:00 horas y, debido a la alta convocatoria, se programaron encuentros desde las 19:00 hasta las 22:00 horas de lunes a jueves, extendiéndose el viernes hasta las 23:00 y el fin de semana desde las 09:00 horas. Las categorías con mayor número de inscritos fueron Quinta y Sexta, especialmente en damas, reflejando el fuerte impulso que ha tenido la participación femenina en el último tiempo.

Uno de los aspectos destacados del torneo es la presencia de 19 parejas provenientes de otras ciudades, incluyendo delegaciones de Río Grande, Río Gallegos, Río Turbio, 28 de Noviembre y Puerto Natales. Esta convocatoria obliga a una logística ajustada, especialmente el viernes, jornada en que deben disputar sus encuentros iniciales quienes llegan desde fuera de Punta Arenas.

El torneo cuenta con el auspicio principal de La Ruleta, además del apoyo de diversas marcas como Agua Q3, Gatorade, Cerveza Austral, Bullpadel, Wonderfit, Makinsumos y Francisca Spa, entre otros. La organización también dispuso kits de bienvenida para los jugadores y una variada oferta gastronómica durante el desarrollo de la competencia, buscando potenciar no solo el nivel deportivo, sino también el ambiente familiar que caracteriza al club.

En el segundo bloque del programa, la conversación se enfocó en el crecimiento explosivo del pádel femenino post pandemia. Actualmente, categorías como Sexta y Quinta Damas registran alta demanda, incluso con parejas que quedaron fuera del torneo. Sin embargo, la categoría Open sigue siendo un desafío organizativo por la menor cantidad de jugadoras en ese nivel, motivo por el cual se realizará un conversatorio para definir su proyección y formato competitivo durante el año.

Finalmente, también se abordó la continuidad de la Liga de Pádel Magallanes, que busca unificar criterios de ránking entre clubes y fortalecer la competencia regional. Además, se destacó la participación de menores en instancias nacionales, incluyendo torneos selectivos con proyección internacional. Con un calendario que comenzará oficialmente en abril, el pádel magallánico inicia la temporada con fuerza, proyección y una comunidad cada vez más consolidada.