Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

6 de noviembre de 2025

PARTICIPANTES DEL TORNEO NACIONAL DE DEBATE ESCOLAR FUERON RECIBIDOS EN LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL

​Estudiantes del Liceo Politécnico Cardenal Silva Henríquez obtuvieron el tercer lugar nacional representando a Magallanes en el certamen organizado por el Ministerio de Educación.

Ganadores 3erlugar Torneo Debate 1

​Con orgullo y entusiasmo fueron recibidos en la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena los estudiantes del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, quienes alcanzaron un destacado tercer lugar nacional en el Torneo de Debate Escolar Participativo 2025, desarrollado los días 24 y 25 de octubre en Santiago.

 
El encuentro reunió a las delegaciones finalistas de todo el país, tras un proceso de clasificación regional impulsado por la Seremi de Educación, a través del área de Convivencia para la Ciudadanía de la División de Educación General. El equipo magallánico, conformado por Johans Villarroel Toledo (1° medio), Agustina Ojeda Huenteneo (2° medio), Camila Barría Teneb (2° medio), Rayén García Toledo (3° medio) y Hermairys Chávez Espitia (4° medio), logró avanzar hasta semifinales, cayendo ante el representante de La Araucanía, que finalmente se coronó campeón del certamen.

 
Durante la recepción, el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, felicitó a los jóvenes por su desempeño y compromiso con el diálogo y la reflexión. “El debate es una práctica profundamente democrática. Cuando existen diferencias dentro de la sociedad, argumentar con respeto, incluso desde la diferencia, es esencial hoy. Este equipo es un ejemplo de que la juventud magallánica tiene voz, ideas y convicciones”, destacó la autoridad.

 
El seremi de Educación, Valentín Aguilera, quien acompañó la ceremonia junto a Lorena González, coordinadora del Departamento de Educación de la Secreduc, y Berta Bobadilla, orientadora vocacional del Liceo Politécnico, también valoró el logro alcanzado. “Este tercer lugar nacional es fruto de un trabajo serio y comprometido, muy meritorio. Un trabajo que han efectuado junto a todo este equipo, junto con su profesor, con la comunidad educativa, les felicitamos porque han representado muy bien a nuestra región en esta instancia nacional y han demostrado que desde Magallanes se puede competir a gran nivel”, señaló.

 
Por otra parte, el profesor Lukas Puz Segovia, quien guió a la delegación, subrayó la importancia de esta experiencia formativa. “Para mí ha significado un logro tremendo, porque ha ayudado a los chicos a desarrollarse a nivel de pensamiento crítico, los ha ayudado a cuestionarse elementos o cosas que no se habían podido cuestionar antes. Yo siento que el debate es esencial porque los ayuda a prepararse para defender posturas que a veces no comparten, y eso amplía su horizonte de pensamiento y social”, afirmó.

 
A través del debate, las y los estudiantes aprenden a sustentar ideas con argumentos, respetar la diversidad de opiniones y fortalecer su participación ciudadana. En este contexto, la participación del liceo fue especialmente valorada por su madurez, respeto y dominio del formato, cualidades que los hicieron destacar entre delegaciones de todo el país.
Para los jóvenes participantes, la experiencia marcó un antes y un después.

 
“Nunca pensé llegar tan lejos”, relató Johans Villarroel. “Me autoinvité al grupo sin imaginar que terminaríamos debatiendo en Santiago. Cuando nos toca defender algo con lo que no estamos de acuerdo, no pasa nada. Al final somos debatientes, y nuestro trabajo no es decir lo que pensamos, sino defender la moción que nos toca. Entonces, más que nuestras ideas, importa cómo hacemos el trabajo, y eso es lo que tratamos de hacer bien. Me siento bastante emociona y orgulloso de todo lo que logramos”.

 
“Para mí ha sido un gran aprendizaje. He desarrollado habilidades que antes no tenía, como hablar frente a muchas personas, porque antes era bien tímida. Creo que a todos nos pasó algo parecido: descubrimos capacidades que no sabíamos que teníamos. El colegio siempre nos apoyó y nos transmitió su buena energía. El debate crea una comunidad muy unida, y eso es algo que valoro muchísimo.”, añadió Agustina Ojeda.

 
“Que no se pierdan esas ganas de profundizar en conocimiento, en debatir con argumentos, en un marco de respeto necesario y urgente”, finalizó el Delegado Presidencial Regional.

 
Con este reconocimiento, el equipo del Liceo Politécnico Cardenal Silva Henríquez no solo deja en alto el nombre de Magallanes, sino que también reafirma el poder de la educación pública para formar jóvenes reflexivos, empáticos y comprometidos con el diálogo.

 
“Este es solo el inicio. El debate llegó para quedarse en nuestro liceo”, concluyó el profesor Lukas Puz.

jovenesacvpuq

ESTUDIANTES DE PUNTA ARENAS PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DEL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR (ACV) A TRAVÉS DE PLOGGING EN LA COSTANERA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

“OPERACIÓN FORTALEZA 3” FINALIZÓ CON 1.857 FISCALIZACIONES Y 37 DETENIDOS EN MAGALLANES

Leer Más

​El operativo reforzó el trabajo coordinado entre Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones para prevenir delitos, detener a personas vinculadas a ilícitos y fortalecer la seguridad pública en la región.

​El operativo reforzó el trabajo coordinado entre Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones para prevenir delitos, detener a personas vinculadas a ilícitos y fortalecer la seguridad pública en la región.

operativofortaleza3
nuestrospodcast
Operativo conjunto 05

9 MILLONES 120 MIL UNIDADES DE CIGARRILLOS FUERON INCAUTADOS EN OPERATIVO CONJUNTO DE ARMADA, ADUANAS Y CARABINEROS EN PUNTA ARENAS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
RADIOTEATRO

MAGALLANES CELEBRA LA NOCHE DE LOS TEATROS CON CUENTACUENTOS, DRAMATURGIA Y RADIOTEATRO

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
AMÉRICA EN SARMIENTO DE GAMBOA

EN LA ESCUELA SARMIENTO DE GAMBOA CONCLUYÓ INICIATIVA "ACERCANDO LA ÓPERA AL AULA" EN MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
kaiserarchi

DEBATE ARCHI: “NO SE PUEDE TENER GENTE DE 80 AÑOS PUDRIÉNDOSE EN LA CÁRCEL”: KAISER POR POSIBLE INDULTO A MIGUEL KRASSNOFF

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250