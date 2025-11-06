PARTICIPANTES DEL TORNEO NACIONAL DE DEBATE ESCOLAR FUERON RECIBIDOS EN LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL

​Con orgullo y entusiasmo fueron recibidos en la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena los estudiantes del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, quienes alcanzaron un destacado tercer lugar nacional en el Torneo de Debate Escolar Participativo 2025, desarrollado los días 24 y 25 de octubre en Santiago.



El encuentro reunió a las delegaciones finalistas de todo el país, tras un proceso de clasificación regional impulsado por la Seremi de Educación, a través del área de Convivencia para la Ciudadanía de la División de Educación General. El equipo magallánico, conformado por Johans Villarroel Toledo (1° medio), Agustina Ojeda Huenteneo (2° medio), Camila Barría Teneb (2° medio), Rayén García Toledo (3° medio) y Hermairys Chávez Espitia (4° medio), logró avanzar hasta semifinales, cayendo ante el representante de La Araucanía, que finalmente se coronó campeón del certamen.



Durante la recepción, el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, felicitó a los jóvenes por su desempeño y compromiso con el diálogo y la reflexión. “El debate es una práctica profundamente democrática. Cuando existen diferencias dentro de la sociedad, argumentar con respeto, incluso desde la diferencia, es esencial hoy. Este equipo es un ejemplo de que la juventud magallánica tiene voz, ideas y convicciones”, destacó la autoridad.



El seremi de Educación, Valentín Aguilera, quien acompañó la ceremonia junto a Lorena González, coordinadora del Departamento de Educación de la Secreduc, y Berta Bobadilla, orientadora vocacional del Liceo Politécnico, también valoró el logro alcanzado. “Este tercer lugar nacional es fruto de un trabajo serio y comprometido, muy meritorio. Un trabajo que han efectuado junto a todo este equipo, junto con su profesor, con la comunidad educativa, les felicitamos porque han representado muy bien a nuestra región en esta instancia nacional y han demostrado que desde Magallanes se puede competir a gran nivel”, señaló.



Por otra parte, el profesor Lukas Puz Segovia, quien guió a la delegación, subrayó la importancia de esta experiencia formativa. “Para mí ha significado un logro tremendo, porque ha ayudado a los chicos a desarrollarse a nivel de pensamiento crítico, los ha ayudado a cuestionarse elementos o cosas que no se habían podido cuestionar antes. Yo siento que el debate es esencial porque los ayuda a prepararse para defender posturas que a veces no comparten, y eso amplía su horizonte de pensamiento y social”, afirmó.



A través del debate, las y los estudiantes aprenden a sustentar ideas con argumentos, respetar la diversidad de opiniones y fortalecer su participación ciudadana. En este contexto, la participación del liceo fue especialmente valorada por su madurez, respeto y dominio del formato, cualidades que los hicieron destacar entre delegaciones de todo el país.

Para los jóvenes participantes, la experiencia marcó un antes y un después.



“Nunca pensé llegar tan lejos”, relató Johans Villarroel. “Me autoinvité al grupo sin imaginar que terminaríamos debatiendo en Santiago. Cuando nos toca defender algo con lo que no estamos de acuerdo, no pasa nada. Al final somos debatientes, y nuestro trabajo no es decir lo que pensamos, sino defender la moción que nos toca. Entonces, más que nuestras ideas, importa cómo hacemos el trabajo, y eso es lo que tratamos de hacer bien. Me siento bastante emociona y orgulloso de todo lo que logramos”.



“Para mí ha sido un gran aprendizaje. He desarrollado habilidades que antes no tenía, como hablar frente a muchas personas, porque antes era bien tímida. Creo que a todos nos pasó algo parecido: descubrimos capacidades que no sabíamos que teníamos. El colegio siempre nos apoyó y nos transmitió su buena energía. El debate crea una comunidad muy unida, y eso es algo que valoro muchísimo.”, añadió Agustina Ojeda.



“Que no se pierdan esas ganas de profundizar en conocimiento, en debatir con argumentos, en un marco de respeto necesario y urgente”, finalizó el Delegado Presidencial Regional.



Con este reconocimiento, el equipo del Liceo Politécnico Cardenal Silva Henríquez no solo deja en alto el nombre de Magallanes, sino que también reafirma el poder de la educación pública para formar jóvenes reflexivos, empáticos y comprometidos con el diálogo.



“Este es solo el inicio. El debate llegó para quedarse en nuestro liceo”, concluyó el profesor Lukas Puz.



