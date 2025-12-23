Punta Arenas,
23 de diciembre de 2025

CORTE DE PUNTA ARENAS CONFIRMA SENTENCIA CONTRA BIÓLOGO POR VIOLACIÓN A CIENTÍFICA FRANCESA EN BASE ANTÁRTICA

​El tribunal de alzada rechazó los recursos de la defensa y ratificó íntegramente la sentencia contra el chileno Jorge Gallardo Cerda, condenado por el delito sexual perpetrado en 2019, en una expedición científica en el continente blanco.

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas confirmó este lunes la sentencia condenatoria dictada contra un científico responsable del delito de violación, cometido mientras se desempeñaba en una base científica en territorio antártico chileno.

Con esta resolución, el tribunal rechazó los recursos interpuestos por la defensa y ratificó la pena impuesta, reafirmando que los hechos fueron debidamente acreditados durante el juicio oral y que el fallo fue dictado con perspectiva de género.

El condenado es el biólogo chileno Jorge Gallardo Cerda, quien deberá cumplir una pena efectiva de 300 días de presidio por el delito de violación consumada, perpetrado en contra de una científica de nacionalidad francesa durante una expedición realizada en febrero de 2019 en la Península Byers, en la Isla Livingston, Islas Shetland del Sur.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía de Magallanes y de la Antártica Chilena, los hechos ocurrieron cuando la víctima y el imputado compartían una carpa en un campamento base instalado en el continente blanco.

El caso presentó serias complejidades investigativas, tanto por el tiempo transcurrido como por las características del lugar donde ocurrió el delito.

Al respecto, el fiscal regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Cristián Crisosto, manifestó que esta decisión es muy importante puesto que esta investigación desde el inicio tuvo serias dificultades para ser llevada a efecto, en particular lo apartado y lo inhóspito del lugar donde ocurrieron los hechos, en segundo lugar, la dificultad para la obtención de pruebas”.

Si bien el ente persecutor logró acreditar el delito y la responsabilidad penal del acusado, la sentencia fijó una pena de 300 días de presidio efectivo debido a la aplicación de la media prescripción, contemplada en el artículo 103 del Código Penal, lo que permitió atenuar la sanción en hasta tres grados.

Sobre este punto, el jefe del Ministerio Público en la región más austral, reconoció que el monto de la pena puede generar debate, pero enfatizó el valor del fallo condenatorio.

“Quizás es discutible la pena concreta a la cual fue condenado, lo importante para nosotros es el hecho de la sentencia condenatoria”, señaló.

Un fallo con perspectiva de género

La víctima interpuso la denuncia en 2023, varios años después de ocurridos los hechos, tras enfrentar secuelas psicológicas persistentes, según expuso la Fiscalía durante el juicio.

En el veredicto dictado a inicios de octubre, el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas sostuvo que el delito se enmarcaba en la hipótesis del artículo 361 N°2 del Código Penal, relativo a la incapacidad de la víctima para oponerse.

El fallo fue valorado por el Ministerio Público como un precedente relevante, al demostrar que los delitos sexuales pueden ser investigados y sancionados incluso en contextos extremos como la Antártica, y que los tribunales están en condiciones de fallar incorporando una perspectiva de género, aun cuando existan obstáculos probatorios y temporales significativos.

Fuente: latercera.com



CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

PUNTA ARENAS: HOMBRE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO TRAS SER ATROPELLADO EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO

SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO: ENFATIZAN ROL DE LA COMUNICACIÓN RESPONSABLE Y EL ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

JÓVENES EN REINSERCIÓN CELEBRAN NAVIDAD JUNTO A SUS FAMILIAS

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

EL AMIGO DE LA FAMILIA

