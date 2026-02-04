FUNDACIÓN DE DEPORTES DESTACA INICIO DEL INTERCLUB DE TENIS EN PUNTA ARENAS

El director de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, fue invitado al programa Buenos días región para comentar la primera fecha del Campeonato Interclub de tenis, competencia que enfrentó a la Escuela Municipal de Tenis de Punta Arenas y al Magallanes Lawn Tennis Club (MLTC), y que se desarrolla bajo un formato similar a la “Copa Davis”.

Durante su participación en Buenos días región, el director de la Fundación Municipal de Deportes explicó que la Escuela Municipal de Tenis y el MLTC han construido una relación positiva que permite impulsar esta disciplina durante todo el año, con entrenamientos constantes y oportunidades de competencia para jóvenes y adultos de la comuna.

En conversación con Polar Comunicaciones, Mansilla también puso énfasis en la importancia de este tipo de iniciativas para la comunidad deportista de Magallanes, destacando que la cancha de arcilla en Punta Arenas es una de las más australes del mundo y se ha consolidado como un espacio permanente para actividades formativas y torneos que amplían las opciones deportivas en la región.

Finalizando el espacio, se recordó que la continuación del campeonato entre la Escuela Municipal de Tenis y MLTC será los días 21 y 22 de febrero.

​



​

