Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

4 de febrero de 2026

FUNDACIÓN DE DEPORTES DESTACA INICIO DEL INTERCLUB DE TENIS EN PUNTA ARENAS

Buenos días región

Jonathan Mansilla, Director Fundacion de deportes municipal

El director de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, fue invitado al programa Buenos días región para comentar la primera fecha del Campeonato Interclub de tenis, competencia que enfrentó a la Escuela Municipal de Tenis de Punta Arenas y al Magallanes Lawn Tennis Club (MLTC), y que se desarrolla bajo un formato similar a la “Copa Davis”.

Durante su participación en Buenos días región, el director de la Fundación Municipal de Deportes explicó que la Escuela Municipal de Tenis y el MLTC han construido una relación positiva que permite impulsar esta disciplina durante todo el año, con entrenamientos constantes y oportunidades de competencia para jóvenes y adultos de la comuna.

En conversación con Polar Comunicaciones, Mansilla también puso énfasis en la importancia de este tipo de iniciativas para la comunidad deportista de Magallanes, destacando que la cancha de arcilla en Punta Arenas es una de las más australes del mundo y se ha consolidado como un espacio permanente para actividades formativas y torneos que amplían las opciones deportivas en la región.

Finalizando el espacio, se recordó que la continuación del campeonato entre la Escuela Municipal de Tenis y MLTC será los días 21 y 22 de febrero.



Emilio Bocazzi

EX ALCALDE ANALIZA OBRAS PÚBLICAS EN PUNTA ARENAS: EX HOSPITAL, BIBLIOTECA REGIONAL Y CENTRO CULTURAL BARRIO 18

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AVANZAN LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL EN CALLES DE CERRO CASTILLO

Leer Más

​Los trabajos presentan un 65% de avance y consideran una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos, financiados por el Gobierno Regional vía FNDR y ejecutada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

​Los trabajos presentan un 65% de avance y consideran una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos, financiados por el Gobierno Regional vía FNDR y ejecutada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

MINVU - Obras de vialidad en Torres del Paine_2
nuestrospodcast
skarleeeeeeeeeth_1743535426_3601358635080664811_2358894517

MAGALLÁNICA SKARLETH LABRA SE CORONA COMO FLAMANTE GANADORA DEL PROGRAMA NACIONAL FIEBRE DE BAILE

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
aves

PUERTO WILLIAMS FUE SEDE DE CURSO INTERNACIONAL DE ANILLAMIENTO DE AVES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
FPA Invernadero Natales

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE FINANCIARÁ CUATRO INICIATIVAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN PUNTA ARENAS, PUERTO NATALES Y PUERTO WILLIAMS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Vive Padel

TORNEO MIXTO DE PÁDEL DEJA POSITIVO BALANCE EN PUNTA ARENAS