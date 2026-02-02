Punta Arenas Futsal presentó oficialmente su nuevo escudo, una actualización gráfica que busca acompañar el momento de crecimiento que vive la institución, tras un primer año con nueva administración y un proyecto enfocado en el orden, la profesionalización y el desarrollo sostenido del futsal en la región.

La renovación no implica un quiebre con la historia del club, sino una evolución consciente. El nuevo diseño mantiene los colores tradicionales azul y amarillo, así como los elementos identitarios ligados a Punta Arenas y al territorio austral, incorporando una estética más limpia, moderna y acorde a los desafíos actuales del deporte competitivo.

Desde la institución explicaron que este cambio forma parte de una mirada estratégica de largo plazo, que apunta a fortalecer el sentido de pertenencia, consolidar una identidad reconocible a nivel nacional y proyectar al club como un referente del futsal chileno desde el extremo sur del país.

El nuevo escudo simboliza valores que el club busca seguir profundizando: esfuerzo colectivo, comunidad y orgullo regional. En ese sentido, Punta Arenas Futsal reafirma su compromiso con representar a la ciudad y a Magallanes, entendiendo al equipo como un proyecto compartido por jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas.

Finalmente, desde el club informaron que este proceso de fortalecimiento también cuenta con el apoyo directo de la comunidad a través de la Gran Rifa Punta Arenas Futsal, cuyo sorteo se realizará el 11 de febrero, ideal como regalo para el Día de los Enamorados. La rifa contempla como premios una medalla de campeón del Torneo Clausura 2025, 10 camisetas oficiales 2025 (con o sin autógrafos, a elección de los ganadores) y 2 buzos completos oficiales 2025. Cada número tiene un valor de $2.000, sin límite de compra por persona, y el sorteo se realizará en vivo por las redes sociales del club, con total transparencia, ya que cada ticket se asocia al RUT del comprador.

Desde Punta Arenas Futsal destacaron que cada número adquirido es un aporte directo al desarrollo del club, sus jugadores y el crecimiento del futsal en Magallanes, reafirmando que este proyecto se construye en comunidad y con orgullo regional.

​

